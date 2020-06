Gemeinde Meine will Konzept mit Kita-Leitungen erstellen

Meine

Die Notbetreuung in den Kindertagesstätten der Gemeinde Meine war ein großes Aufregerthema unter den Eltern. Doch bei der jüngsten Ratssitzung war zwar das Interesse der Eltern groß, die Stimmung aber zusehends entspannter. Denn einerseits gibt es derzeit laut Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann mehr Plätze als Anfragen. Und andererseits hatte Kultusminister Grant-Henrik Tonne unmittelbar zuvor verkündet, dass die Kitas ab 22. Juni wieder für alle Kinder öffnen sollen.

Was für viele Familien sicher eine gute Nachricht ist, die Verwaltung und die Einrichtungen jedoch nun zu neuen Höchstleistungen fordert. Denn: „Es gibt dabei noch viele offene Fragen. Wir werden nun die Empfehlungen des Landkreises einholen dazu und dann gemeinsam mit den Kitaleitungen Konzepte erarbeiten“, kündigte Ute Heinsohn-Buchmann an. Dann sei mit den Elternvertretern aus den Kitas eine Sitzung vorgesehen, bei der es Informationen für die Eltern zum Ablauf geben soll.

Mehr Plätze als Anfragen für Notbetreuung

Was die Zwischenzeit mit Notbetreuung angehe, so gebe es in jeder Einrichtung der Gemeinde entsprechende Gruppen. Zurzeit sei man nicht komplett belegt, es gebe mehr Plätze als Anfragen. Gleichwohl müsse jedem klar sein, dass dennoch nicht alle Kinder aufgenommen werden können, deren Eltern anfragen. „Wenn keine Gründe für eine Notbetreuung vorliegen, erteilen wir im Einvernehmen mit dem Landkreis auch Absagen“, erläuterte die Bürgermeisterin. Es habe sich dabei aber nur um wenige Einzelfälle gehandelt. Den vom Land Niedersachsen auch gewünschten Nachmittagsbetrieb für die Kinder, die in die Schule wechseln werden, habe man im Rahmen der Notbetreuung leider nicht anbieten können – personelle und räumliche Ursachen nannte die Bürgermeisterin als Begründung. „Allerdings gibt es im ganzen Landkreis Gifhorn auch nur wenige Kitas, die das anbieten konnten“, sagte Ute Heinsohn-Buchmann.

Ein Blick in die Glaskugel

Viele Diskussionen entspannen sich dann beim Thema Haushalt der Gemeinde. Der Rat gab zwar letztlich grünes Licht für den vorgelegten Entwurf. Allerdings war die Frage aufgekommen, wie man mit eventuellen Gewerbesteuer- und Einkommensteuerausfällen aufgrund der Corona-Krise planerisch im Etat umgehen sollte. Die Bürgermeisterin: „Das ist zurzeit aber ein Blick in die Glaskugel. Wir können nur mit den Zahlen arbeiten, die wir haben.“ Außerdem hatte die SPD angeregt, eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen für das Jahr 2021, um schnell handlungsfähig zu sein beim Erwerb von Bauland in Grassel. Das wurde allerdings mehrheitlich abgelehnt, auch wenn eine solche Ermächtigung den Etat nicht belastet hätte. Nun müsse man eben erst abwarten, wann der Haushalt 2021 dann verabschiedet werde, meinte Ute Heinsohn-Buchmann.

Von Chris Niebuhr