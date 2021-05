Meine

Das Ringen um den Standort einer neuen Kita in der Gemeinde Meine lässt den Gesamtelternrat gerade um Fassung ringen: „Die Ergebnisse unserer Elternumfrage sind doch eindeutig. Wir wollen ein Umdenken schaffen“, meldet sich vom Vorstand Dr. Christian Klemt zu Wort.

Der Gemeinderat vertagte jüngst die Entscheidung

Der Stand der Dinge macht ihn wütend: Vor einigen Tagen debattierte der Jugend- und Seniorenausschuss über das Thema, wo der geeignete Ort für den Kita-Bau wäre. Die Debatte ging hin und her. Denkbar knapp favorisierte der Ausschuss die Variante, in Bechtsbüttel zu bauen. Kurz darauf vertagte sich der Gemeinderat mit einer Entscheidung. Im Juni sollen Architektenentwürfe für alle drei Standorte Anlass zur erneuten Diskussion sein.

Für den Gesamtelternrat sind aber längst die Fakten klar. „Warum sollte man in einem Ort eine Kita bauen, wo nur 650 Einwohner leben?“, fragt sich Klemt. Die Statistik spreche eine deutliche Sprache. In der Gemeinde mit ihren rund 8500 Einwohnern leben aktuell 490 nicht schulpflichtige Kinder. 378 Krippen- und Kindergartenplätze gebe es insgesamt. Auf den Kernort Meine mit seinen 4030 Einwohnern entfallen davon direkt im Ort 185 bestehende Kinderbetreuungsplätze. Mit 211 Kindern im Alter bis zu sechs Jahren sei der Betreuungsbedarf in Meine mit Abstand am höchsten. Die schlechteste Versorgungsquote habe Wedelheine.

Wohnortnahe Betreuung ist Eltern wichtig

Die Ergebnisse der Befragung der Eltern von 204 Kindern in der Gemeinde basieren auf folgenden Eckwerten: 101 der Befragten wohnen in Meine, 44 in Wedelheine, 25 in Abbesbüttel, 17 in Bechtsbüttel und 15 in Grassel. Kurze Wege zur Kita gaben fast alle als Hauptkriterium an, weit vor dem Aspekt Betreuungszeit und dem pädagogischen Konzept.

Befragt danach, wie flexibel sie auf einen anderen als den Wunschort reagieren könnte, gab die Mehrzahl der Eltern an, in der Hinsicht wenig flexibel zu sein. Erst gar keinen Platz zum gewünschten Zeitpunkt zu erhalten, würde die meisten vor große Probleme stellen. Die Kommentare einiger Eltern liefert der Elternrat in Auszügen mit. „Alles soll wachsen in der Gemeinde .... aber die Betreuung wächst nicht mit“, ist eine der kritischen Stimmen. Auch Unzufriedenheit über das Vergabeverfahren von Plätzen wird artikuliert.

„Den Bedarf der Eltern treffen“

Für den Gesamtelternrat ist damit nur ein Rückschluss möglich: Die Kita muss in Meine gebaut werden. Zumal auch der Weg nach Bechtsbüttel von Meine aus mit mehr als sieben Kilometern viel zu weit sei. Die Politik solle „den Bedarf der Eltern treffen“, fordert Klemt. Ihm schleiche sich gerade das Gefühl ein, das Kita-Projekt werde zum politischen Spielball. Dass etwa nun die Variante eines Baus am Alten Freibad in Meine unter Naturschutz-Aspekten abgelehnt werde, halte er für „fragwürdig“.

Politiker sollen sich an den Elternwillen erinnern

Nachvollziehen kann er ebenfalls nicht, dass 2019 schon der Zellbergsheideweg in Meine Favorit für den Kita-Neubau war. „Da wäre ja Zeit genug gewesen. Doch nun gibt es plötzlich naturrechtliche Bedenken“, ist Klemt sauer. Er und seine Mitstreiter möchten nun die Politiker der Gemeinde noch einmal für das Votum der Eltern sensibilisieren – den Kita-Bau in Meine.

Von Andrea Posselt