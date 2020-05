So zieht Rötgesbüttel jetzt die Kosten-Notbremse

Rötgesbüttel

Die Gemeinde Rötgesbüttel ist knapp bei Kasse, was nun auch Eltern kleiner Kinder zu spüren bekommen. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, Betreuungszeiten zu kürzen und Krippengebühren zu erhöhen. Ganz unwidersprochen blieb das nicht. Das Thema Kinderbetreuung hatte am Rande auch mit der Corona-Krise zu tun.

Etwas ist anders als sonst bei dieser Sitzung. Die Ratsmitglieder sitzen einzeln an Zweiertischen. Stefan Konrad ( SPD) hält zur Verdeutlichung des Corona-Mindestabstands ein Maßband zum Nachbarsitz. Die Besucherstühle sind im ganzen Saal der Bürgerhalle verteilt und haben ebenfalls den Sicherheitsabstand. Rund 20 Zuhörer sind dabei, nur wenige Stühle sind leer. Vor dem Eingang in den Saal steht ein Desinfektionsspender. Den hat der Kindergarten dort laut Bürgermeister Hermann Schölkmann (WGP) bereit gestellt. Mund-Nasen-Schutz ist keine Pflicht.

Beraten im Krisenmodus: In der Sitzung des Gemeinderats Rötgesbüttel mussten alle Ratsmitglieder und Zuschauerinnen und Zuschauer mindestens 1,5 Meter Abstand halten. Quelle: Dirk Reitmeister

Deutlich leerer als jetzt in der Bürgerhalle ist es bislang in der Kindertagesstätte. Und das schon seit Mitte März. Die Gemeinde wird die Beiträge für März und April nicht zurück erstatten, dafür Mai und Juni nicht abrechnen – es sei denn, Kinder sind in Notbetreuung. Das Essensgeld dagegen landet wieder auf den Konten der Eltern. Das beschließt der Gemeinderat einstimmig.

Eigentlich haben die Eltern laut Schölkmann vertraglich keinen Anspruch darauf, nichts zu zahlen. Dennoch will die Gemeinde für Mai und Juni erstmal nicht kassieren und im Juni das weitere Vorgehen neu beraten. „Wir sehen die soziale Komponente“, sagt der Bürgermeister. Aber auch das Loch in der öffentlichen Kasse. „Wir können den Verzicht nur mit Mühe gegenfinanzieren.“

Es geht nicht nur um Corona

Etwa 15 000 Euro Einnahmen entgehen der Gemeinde, rechnet Konrad vor. Er sieht auch das Land Niedersachsen in der Pflicht, den Kommunen zu helfen. Und Corona ist aus Sicht der Gemeinde nur das kleinere Problem bei der Kinderbetreuung. Der beitragsfreie Kindergarten hat zu Kosten von inzwischen 740 000 Euro jährlich geführt. Laut Mike Losekamm ( SPD) 30 Prozent des gesamten Haushaltsvolumens. Schölkmann: „Das können wir uns nicht mehr leisten. Wir müssen die Notbremse ziehen und die Kosten reduzieren.“ Das passiert in zwei weiteren Tagesordnungspunkten.

Spielplätze und Wasserschäden Wieder geöffnete Spielplätze, bevorstehende Bauarbeiten: Bürgermeister Hermann Schölkmann hatte in der jüngsten Sitzung des Rötgesbütteler Gemeinderats einige Neuigkeiten zu berichten: „Wir haben die Spielplätze wieder geöffnet – unter Auflagen“, sagte Schölkmann. Kinder bis zwölf Jahre dürfen die Anlagen nutzen, wenn ein Volljähriger dabei ist und alle das Abstandsgebot einhalten. Auch die Tennisspieler dürfen wieder auf ihren Platz, aber nicht in Umkleide und Dusche. Der Wasserschaden im Sportheim ist laut Schölkmann inzwischen so gut wie behoben. Nach dem Einsatz von Technik und mehreren Sachverständigen sei die Schadensursache im Fußboden unter der Theke ausgemacht und ausgetrocknet worden. „Jetzt wird wieder verputzt.“ Danach kämen die Maler. Die Straße Masch sieht Schölkmann „in einem desolaten Zustand“. Im Juni oder Juli soll die Erneuerung des Belags beginnen, auch Bürgersteig und Straßenbeleuchtung wolle die Gemeinde erneuern. Bis Oktober soll das abgehakt sein. Das Konzept für die Dorferneuerung steht und soll in der kommenden Ratssitzung am 16. Juni beschlossen werden. Ab sofort haben Einwohner die Gelegenheit, sich den Entwurf anzuschauen, entweder auf der Homepage der Gemeinde oder persönlich im Gemeindebüro – nach Voranmeldung und mit Mund-Nase-Maske. Der neue Wirtschaftsweg an der B 4 sei fast fertig, sagt Schölkmann, „Wir drängen darauf, dass das Regenrückhaltebecken umzäunt wird.“

Zum Einen verringert die Gemeinde die Betreuungszeiten in den Gruppen um jeweils eine Stunde und wandelt die Familiengruppe in eine Krippengruppe um. Zum Anderen erhöht die Gemeinde die Krippengebühren um zehn Prozent und kippt die Geschwisterregelung insofern, dass sie nur noch greift, wenn beide Kinder in der Krippe sind. Schölkmann appelliert an die Solidargemeinschaft im Dorf, wohl wissend, den Bürgern nach der Grundsteuererhöhung in der vorigen Sitzung nun eine weitere Last aufs Auge zu drücken.

Darum sagt einer Nein

Bei der Gebührenerhöhung enthält sich Losekamm, bei der Betreuungszeiten-Kürzung sagt er als einziger Nein. Berufstätige unter den Eltern, die nun doppelt zur Kasse gebeten seien, seien auf längere Betreuungszeiten angewiesen.

Darüber hinaus wird der Gemeinderat nun jährlich zu den Haushaltsberatungen prüfen, ob die Krippengebühren anzupassen sind. Damit wollen die Rötgesbütteler nicht wieder um gleich zehn Prozent erhöhen. Die letzte Anpassung liegt fünf Jahre zurück.

Von Dirk Reitmeister