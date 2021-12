Meine

Neue Wege schlägt die Gemeinde Meine ein, wenn es darum geht, in Zeiten von Fachkräftemangel Kita-Personal zu finden. Das hat nun der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres beschlossen.

Wachsendem Bedarf an Kitaplätzen steht ein bestenfalls gleichbleibendes, gemeinhin aber wohl eher sinkendes Interesse gegenüber, als Erzieherin oder Erzieher zu arbeiten. Das ist nicht nur in der Gemeinde Meine ein Problem, sondern bundesweit. Meines Rat allerdings möchte sich damit nicht abfinden. Mit 17 zu fünf Stimmen beschloss er, eine Personalagentur zu beauftragen. Die soll geeignete Kandidaten für neu oder wieder zu besetzende Stellen finden. „Kosten fallen für uns dabei nur an, wenn es tatsächlich zu einer Einstellung kommt“, sagte Markus Strahl.

Kein Allheilmittel, aber eine Ergänzung: Die CDU im Gemeinderat Meine hatte beantragt, eine Agentur einzuschalten, um Erzieherinnen und Erzieher für Kitas zu finden. Quelle: Uwe Anspach dpa Archiv

Der CDU-Fraktionsvorsitzende hatte beantragt, eine Agentur einzuschalten. Nicht als Allheilmittel, sondern als Ergänzung zu Stellenanzeigen in Zeitungen und auf der Website der Gemeinde. Der Verwaltungsausschuss empfahl, eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zu bilden, die mögliche Agenturen zunächst miteinander vergleicht, ehe man den Auftrag – voraussichtlich im kommenden März – vergibt. Zudem sollen 25 000 Euro im Haushalt vorgesehen werden, um die bei Personaleinstellung fälligen Vermittlungshonorare zahlen zu können.

Während Bianca-Ireen Rautenberg (CDU) anbot, die Arbeitsgruppe einzuberufen, und die WGM ihre Zustimmung zum Antrag signalisierte, übten die Grünen kräftig Kritik. Peter Penkalla etwa meinte, dass es nicht Aufgabe von ehrenamtlichen Politikern sei, die Auftragsvergabe durch den Rat vorzubereiten. Das sei der Job der hauptamtlichen Verwaltung. „Was kommt als nächstes? Dass der Bauausschuss nach Baufirmen sucht?“, fragte er.

Lässt sich Personalmangel in Kitas auf lokaler Eben lösen?

Hans-Georg Reinemann (parteilos) bezweifelte derweil, dass sich das bundesweite Problem von Personalmangel in Kitas auf kommunaler Ebene überhaupt lösen lässt. Und Anke Reinemann (Grüne) nahm das Thema gar zum Anlass, dafür zu werben, dass die Gemeinde ihre „Monopolstellung“ in den Kitas zu Gunsten freier Träger aufgeben sollte.

Für die Abgrenzung und Übertragung von Aufgaben zwischen Politik und Verwaltung hat sich die Gemeinde nach wiederkehrenden Problemen nun an den in der Gemeinde Schwülper existierenden Richtlinien orientiert und diese mit der Kämmerei der Samtgemeinde abgestimmt. Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann hoffte, dass so künftig allen klar ist, was zum laufenden Geschäft der Verwaltung gehört. Der Rat stimmte mit knapper Mehrheit für die Richtlinien.

Anfragen im Gemeinderat nur noch zu Tagesordnungspunkten

Eingangs der Sitzung hatte Heinsohn-Buchmann schon darauf hingewiesen, gemäß der Geschäftsordnung nur noch Anfragen aus dem Ratsrund zu erlauben, die Punkte auf der Tagesordnung betreffen und vorab schriftlich eingereicht worden sind. Damit wolle man sicherstellen, Anfragen zufriedenstellend beantworten zu können, erläuterte sie. Aus dem Stegreif sei das nur bedingt möglich.

Sportgemeinschaftshaus Abbesbüttel wird Interims-Kita

Grünes Licht gab der Gemeinderat einstimmig für eine Interimslösung in der Kinderbetreuung. Bis ein Standort für eine neue Kita gefunden ist, wird das Sportgemeinschaftshaus in Abbesbüttel als solche genutzt. Ingrid Richter (CDU) sagte, dass diese Entscheidung bei den Senioren im Dorf zwar nur schwer zu vertreten, aber unumgänglich sei. Und Hans-Georg Reinemann forderte, in der Kinderbetreuung „vorausschauend zu planen und sich nicht immer wieder von steigendem Bedarf überrumpeln zu lassen.“

Von Ron Niebuhr