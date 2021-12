Karl-Heinz Schmidt gehört schon 70 Jahre zur Freiwilligen Feuerwehr Meine

Meine

Im dritten Anlauf hat die Freiwillige Feuerwehr Meine nun ihre Jahreshaupt- und Herbstversammlung in einem Rutsch absolviert. Ortsbrandmeister Sven Köhler berichtete, dass vor allem der Wiederanlauf der Präsenzunterrichte in Kleingruppen viel Organisation erforderlich gemacht hatte. Schließlich durfte es keine Vermischung der Kameraden und Kinder untereinander geben. „Eine besondere Situation für alle Betroffenen“, so der Ortsbrandmeister. „Leben in der Lage“ nennt es der Feuerwehrmann im Allgemeinen. Außerdem informierte der stellvertretende Ortsbrandmeister Lars Köhler über je 22 Brand- und Hilfeleistungseinsätze.

Karl-Heinz Schmidt ist schon 70 Jahre dabei

Sara-Sophie Köhler, Björn Rapprich, Lars Böke und Frederik Graff wurden vom Ortsbrandmeister zu Oberfeuerwehrfrau und Oberfeuerwehrmann befördert, Stefan Müller zum 1. Hauptfeuerwehrmann. Der Gemeindebrandmeister Peter Chlebik beförderte Sascha Rogall zum Löschmeister und Alexander Thormann zum Oberlöschmeister. Geehrt wurden Marco Fohri, Andreas Krökel, Stefan Krökel und Darija Köhler für 25 Jahre Mitgliedschaft, Martin Prüser für 40 Jahre. Falk Böhm erhielt die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverband Niedersachsen für 25-jährige Mitgliedschaft. Horst Jäger erhielt die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverband Niedersachsen für 50 Jahre, 60 Jahre sind es bei Willi Meyer und sogar 70 bei Karl-Heinz Schmidt. Sven Köhler hatte die drei Männer bereits im Vorfeld zuhause besucht und ihnen die Auszeichnungen überreicht. Bei der Versammlung gab es Standing Ovations für diese herausragend langen Mitgliedschaften.

Chlebik verlieh in Anerkennung besonderer Verdienste im Brandschutz und bei der Hilfeleistung der Feuerwehren des Landes Niedersachsen an Dirk Köhler, Andreas Kemper, Lars Köhler und Sven Döhrmann das Feuerwehrehrenzeichen am Bande in Bronze. Bernd Hauer, der über 40 Jahre verschiedene Ämter innehatte, erhielt die seltene Ehrennadel in Anerkennung besonderer Verdienste im Brandschutz und bei der Hilfeleistung der Feuerwehren des Landes Niedersachsen, das Feuerwehrehrenzeichen am Bande in „Silber“.

Von der AZ-Redaktion