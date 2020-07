Meine

Zwei Raumprobleme mit einer Klappe könnten das DRK und die Samtgemeinde Papenteich schlagen. Das war jetzt Thema im Samtgemeinderat. Denn wenn das Rote Kreuz seinen alten und zu engen Rettungswachen-Standort aufgibt und an die B 4 umzieht, könnte die Samtgemeinde an der Stelle die Grundschule erweitern. Diese Idee von Ingrid Richter ( CDU) und Wolfgang Stindl ( Bündnis 90/Die Grünen) fand in der Sitzung am Dienstagabend einmütige Zustimmung.

An der Grundschule in Meine sei zunehmend Raumbedarf erkennbar, sagte Stindl. Auch wegen des geplanten Ganztagsbetriebs. Die Umzugspläne des DRK, deren bisherige Rettungswache neben der Grundschule ist, hätten Richter und ihn auf die Idee gebracht. Einen Neubau der Schule sehen sie als unverhältnismäßig an. „Zehn Millionen Euro wären einfach zu viel.“ Doch auf dem Grundstück könne man Anbauten errichten und die bisher woanders stehenden beiden Pavillons versetzen. Für das bisherige DRK-Rettungswachen-Gebäude sehen sie allerdings keine Zukunft. Richter: „Auch ich habe keine Idee, wie man das verwenden könnte.“

Sitzung im Gemeindezentrum Meine: Der Papenteicher Samtgemeinderat traf vor der Sommerpause noch wichtige Entscheidungen. Quelle: Dirk Reitmeister

„Das Grundstück liegt sehr günstig am Schulgrundstück und an den Sportanlagen im Eigentum der Samtgemeinde“, schreiben Stindl und Richter in ihrem Antrag. Die Samtgemeinde sollte es sich sichern, ehe es unwiederbringlich an jemand anderen verkauft würde.

Die Idee fand fraktionsübergreifend Anklang. „Wenn die Gelegenheit günstig ist, sollten wir zugreifen“, sagte Hermann Schölkmann (WGP). Nun soll die Samtgemeindeverwaltung ausarbeiten, welche Möglichkeiten auf dem etwa 700 Quadratmeter großen Gelände möglich sind, die Grundschule zu erweitern, und ob sich ein Kauf grundsätzlich lohnt.

Weitere Schulthemen beschlossen

In der Sitzung gab es weitere Schulthemen, etwa die ergänzende Schulbetreuung an den Ganztagsstandorten. Diese werde am Standort Schwülper erfolgen, nicht aber an den Standorten Adenbüttel, Rötgesbüttel und Vordorf. Eine Ferienbetreuung für Adenbüttel, Rötgesbüttel und Vordorf läuft zentral in der Grundschule Vordorf. Die Ferienbetreuung in der Grundschule Schwülper findet aufgrund der Teilnehmerzahlen (mindestens zehn Kinder durchgehend in sechs Ferienwochen) an dem Standort der offenen Ganztagsschule in Schwülper statt. Beiden Entscheidungen lag eine Elternbefragung zugrunde.

So gefragt ist der Hort

Entlastung bei den Hortangeboten in Meine, wo der Betreuungsbedarf ab 1. August gegenüber dem Vorjahr erhöht ist. Noch bis vor kurzem standen für neun Kinder aus personellen Gründen keine Plätze zur Verfügung. Für 16 freie Plätze musste die Samtgemeinde auslosen. Doch jetzt habe der Betriebsträger mitgeteilt, voraussichtlich eine Betreuungskraft gefunden zu haben, so dass die Hortgruppe 3 auf 20 Kinder aufgestockt werden könne. „Die Eltern wurden im Verlosungsverfahren informiert, dass sie möglicherweise einen Platz bekommen“, so die Verwaltung. Die Nutzung des Horts ist seit dem Schuljahr 2012/13 stark angestiegen, von damals 52 Kindern in drei Gruppen auf künftig 130 in sechs Gruppen.

