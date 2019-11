Meine

Der Kulturverein Papenteich kann sich auch im kommenden Jahr auf die gewohnten Zuschüsse verlassen. Dafür stimmte jedenfalls der Ausschuss für Jugend, Senioren und Integration der Samtgemeinde in seiner jüngsten Sitzung. Was die „Heißen Kartoffeln“ angeht, springt nun die Samtgemeinde in die Bresche.

Namha

...