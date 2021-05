Meine

Der 19-jährige BMX-Akrobat nimmt Anlauf, schießt auf die Rampe, dreht sich in der Luft einmal um die eigene Vertikal-Achse, landet sauber auf den Reifen und fährt – in der ursprünglichen Richtung – weiter. „Ich frag’ ihn nicht, ob er mir das Fahrrad leiht“, sagt Papenteichs Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn, als sie zusammen mit ihren Leuten von der Jugendförderung die neuen Geräte des Skaterplatzes in Meine vorstellt – ohne ihn selbst ausprobieren zu wollen. Auch nicht für ein Pressefoto.

Micas Steindorff, jener BMX-Akrobat, hat einige Kunststücke drauf, die er austobt, als Thomas Freyer und Jana Roggenkämper von der Jugendförderung die abgeschlossene Erneuerung des Skaterplatzes am Badeweg erläutern. Da staunt auch die Bürgermeisterin beim Zugucken. „Ich bin fasziniert über die Vielfältigkeit der Geräte.“ Vor allem die Pyramide in der Mitte zwischen den beiden Quarterpipe-Rampen gefalle ihm, sagt Steindorff. „Da kann man am meisten machen.“

Skaterpark in Meine offiziell vorgestellt: Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn (re.) sowie Thomas Freyer und Jana Roggenkämper von der Jugendförderung freuen sich, dass die neuen Betonrampen fertig sind. Quelle: Lea Rebuschat

Vor acht Jahren hat der 19-Jährige das BMX-Fahren über Rampen gelernt – noch auf den alten Holzrampen von einst. „Aber mit denen konnte man nicht viel machen.“ Deshalb sei er eine Zeit lang nach Braunschweig gefahren. Das kann er sich nun sparen. Denn seit ein paar Tagen stehen sechs neue Geräte aus Beton auf dem Skaterplatz. „Ich bin glücklich, dass wir das hier haben. Der Skaterplatz lässt sich super fahren.“

Dass die Samtgemeinde rund 30 000 Euro dafür investiert hat, beeindruckt wiederum den BMX-Fahrer. Er schickt ein lautstarkes Dankeschön in Richtung der offiziellen Delegation. Der 19-Jährige sieht sich nicht allein als Nutzer der Anlage. Seit der Freigabe nach dem Aufbau sei er jeden Tag da gewesen. „Es war immer gut besucht“, sagt er. Die meisten der anderen Nutzer seien Skateboarder, einige auch Inline-Skater.

„Es hat sich offenbar herum gesprochen“

Freyer hat den 19-Jährigen am Sonntag gesehen, als er sich vor Ort ein Bild von der Nutzung der neuen Geräte gemacht hat. Sieben bis acht Jugendliche im Alter von etwa 16 bis 19 Jahren seien da gewesen. „Es hat sich offenbar herum gesprochen“, freut er sich über die Nutzung der Anlage.

Mehr zur Historie des Skaterplatzes Den Skaterplatz in Meine gibt es seit mehr als 20 Jahren. „1998 haben wir die ersten Geräte aufgebaut“, sagt Thomas Freyer von der Jugendförderung der Samtgemeinde. Diese waren aus Holz und mussten nach zehn Jahren renoviert werden. Doch irgendwann reichte auch das nicht mehr. Sie waren dann so marode, dass die Samtgemeinde in der zweiten Hälfte 2019 die ersten abbaute – ein Gerät blieb noch über den Winter bis Anfang 2020 stehen. Die Politik hatte im vorigen Jahr die 30 000 Euro Kosten für sechs neue Geräte aus haltbarem Beton bewilligt. Wegen des kühlen Wetters konnte die Fachfirma die Rampen erst Anfang diesen Monats aufstellen. Dann musste für einige Tage noch der Spezial-Belag trocknen. Auch diese Geduld haben die Meiner Jugendlichen noch aufgebracht und sind nicht vorzeitig auf die Geräte gestiegen. Jetzt können sie sich wieder austoben. Und für das benachbarte Testzentrum sind immer noch rund zehn Stellplätze des Parkplatzes nutzbar.

Ob es auch ein Skaterfest am Ende der Ferien gibt?

Er und seine Kollegin Roggenkämper sehen in der Anlage auch einen wichtigen Beitrag, den Jugendlichen in Corona-Zeiten etwas Zerstreuung bieten zu können – mit Sportmöglichkeiten an der frischen Luft. Roggenkämper: „Es setzen alle Hoffnungen darauf, dass sich die Situation durch die warme Jahreszeit entspannt.“ Ob es etwas werde mit einem Skaterfest am Ende der Sommerferien Ende August, bleibe aber weiterhin unsicher.

Von Dirk Reitmeister