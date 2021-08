In Schwülper tritt die neu gegründete Unabhängige Wählergemeinschaft an

Schwülper

Mehr Verantwortung wollen sie übernehmen, die Zukunft der Gemeinde Schwülper in die Hände der Bürgerinnen und Bürger legen: Zur Kommunalwahl am 12. September tritt in Schwülper erstmals die Unabhängige Wählergemeinschaft an, die sich im Juli erst zur Gründungsversammlung getroffen hat. „Gemeinsam wollen wir ein wertvolles Fundament für die nächsten Generationen schaffen“, formulieren die acht Kandidatinnen und Kandidaten um den ehemaligen CDU-Mann Alexander Jankowski, der Nachfolger von Uwe-Peter Lestin werden möchte, etwas pathetisch.

Die Wählergemeinschaft möchte die derzeitige Mehrheitsfraktion ablösen und sich dann weniger für Parteiinteressen und mehr für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen. „Wir wollen transparenter sein mit regelmäßigen Bürger*innenbeteiligungen und -gesprächen, insbesondere bei Großprojekten. Die Bürger*innen der Gemeinde zahlen die Steuern und nicht fremde Investoren!“, betont die Gruppe. Mehr Kommunikation und ehrliche Argumentation, „auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist“, schreibt sie sich auf die Fahnen, kündigt an, Versprechen sofort zu erfüllen und sie nicht Jahrzehnte auszusitzen.

Das Rathaus mit Wohnungen wird als „unsinniges Großprojekt“ tituliert

Konkrete Punkte sind ein Entwicklungskonzept für die Gemeinde, um das Verkehrschaos einzudämmen und unkontrolliertes Wachstum zu verhindern; eine gleichberechtigte Vereins- und Institutionsförderung unter Berücksichtigung einer Familienmitgliedschaft in allen Vereinen. Bei der Ausweisung von Bauflächen soll über das Thema Bodenversiegelung nachgedacht werden, es sollen Überflutungsbereiche freigehalten und Umweltprüfungen auch dann vorgenommen werden, wenn sie Zeit kosten. Das Rathaus mit Wohnungen wird als „unsinniges Großprojekt“ tituliert, die es künftig zu vermeiden gelte.

Im Bereich Feuerwehren will die Wählergemeinschaft jeder Wehr in der Gemeinde Grundstücke mit einem ausreichend großen Übungsplatz zur Verfügung stellen, ohne dabei gewachsene Strukturen in den Dörfern zu zerstören. Und sie macht sich für den Feuerwehr-Stützpunkt Walle stark, der erhalten bleiben müsse, statt Stück für Stück demontiert zu werden.

Acht Kandidaten treten für die Gemeinderatswahl an

Auf dem Wahlzettel für den Gemeinderat stehen: Alexander Jankowski, Nicole Lorenz, Dr. Falk Tegtmeier, Timo Preuß, Birgit Junius, Karin Zeidler, Birgit Friedrichs und Udo Kühne.

