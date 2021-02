In Adenbüttel starten die Arbeiten zur Verlegung der Glasfaser-Leerrohre

Adenbüttel

Am Montagmorgen soll es losgehen mit dem Straßenbau für die Glasfaser-Versorgung von Adenbüttel. Die Bautrupps der Firma Hightech unter Aufsicht der Volker Wessels Telecom verlegen im Auftrag der Deutschen Glasfaser die Leerrohre für die neue Technik – wegen des Wintereinbruchs drei Wochen später als geplant. Das bedeutet: Es kann Behinderungen im Straßenverkehr geben.

Nun kommt die riesige Fräse zum Einsatz, die unter dem Pflaster, in die Grünstreifen oder – wo nicht anders möglich – in den Asphalt einen zehn Zentimeter breiten Graben buddelt. Wie Bürgermeisterin Doris Pölig sagt, geschehe dieses „bevorzugt an Stellen, wo ohnehin Risse oder Schlaglöcher in den Straßen vorhanden sind“. Und wo es erforderlich ist, wird auf Kosten der Gemeinde das Pflaster nicht nur für die Glasfaserleerrohre hochgenommen, sondern später auch rechts und links davon neu verlegt. Um sicherzustellen, dass die Arbeiten ordnungsgemäß abgeschlossen werden, hat die Gemeinde einen Fachingenieur beauftragt, der bei Bedarf an den wöchentlichen Baubesprechungen teilnimmt.

In drei Bereichen wird nächste Woche gebuddelt

Da die Hauptleitung, der sogenannte Backbone, aus Didderse kommend beim Friedhof nach Adenbüttel geführt wird, beginnen die Arbeiten am Montag im Bereich Brommerkamp und Am Walde. Außerdem wird gearbeitet am Algesbütteler Weg, im Wiesengrund und Auf der Heide Ost. Der dritte Bereich, der in der nächsten Woche dran ist, ist der Bereich Westerendstraße, Krücken und Alte Schulstraße. In diesen Bereichen sollte nicht im öffentlichen Straßenraum geparkt werden. Der Verlauf der Trasse ist bereits mit rot-weißen Barken gekennzeichnet. Gibt es im Zusammenhang mit den Arbeiten Schwierigkeiten, können die Bürger sich an den jeweiligen Bautrupp wenden, wo jeweils ein Arbeiter in gelber Weste deutsch sprechen sollte. Das Team schafft bis zu 150 Meter Strecke pro Tag, und alles, was am Morgen geöffnet wurde, soll bis zum Abend wieder geschlossen sein, notfalls provisorisch. In einem dritten Schritt wird die Firma VWT Termine mit jedem Haushalt absprechen, um dann die Installationen innerhalb der Häuser durchzuführen.

Bürger versorgen die Bauarbeiter mit Kaffee und Keksen

„Insgesamt werden die Bauarbeiter in Adenbüttel offensichtlich sehr freundlich aufgenommen und auch mal mit Kaffee und Keksen versorgt“, hat die Bürgermeisterin festgestellt und vermutet den Grund darin, dass sich alle auf das schnellere Internet mit 300 Mbit/s oder mehr freuen. 359 der 586 Adenbütteler Haushalte hatten sich für einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser entschieden, das sind rund 61 Prozent. Sollte es rund um die Glasfaseranschlüsse Probleme geben, können sich die Bürgerinnen und Bürger an Doris Pölig wenden.

Von der AZ-Redaktion