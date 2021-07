Adenbüttel

Tag und Nacht Wache halten bei den kranken Pferden, lange Gespräche mit den Tierärzten, Warten auf Laborergebnisse. Langes Bangen und als Letztes das Einschläfern von insgesamt acht Pferden – sowohl eigenen als auch Pensionstieren. Das, was Kerstin Puse von der Sanddorn Corral Ranch bei Adenbüttel zwischen dem 3. und dem 14. Juli durchgemacht hat, lässt bei ihr auch heute noch die Tränen fließen. Die betroffenen Pferde waren schwer krank. Sie hatten offenbar von einer Heusilage gefressen, die von Botulismus betroffen war, also durch Botulinum-Toxine verseucht war.

Der kleine Chico schien Koliken zu haben

Der erste Fall ereignete sich laut Kerstin Puse Anfang Juli. Eines der jungen Pferde zeigte Symptome wie Schluckbeschwerden. „In der Tierärztlichen Hochschule Hannover diagnostizierten die Veterinäre vorerst Wachstums-Probleme“, blickt sie zurück. Das Pferde überlebte nicht – „es könnte ein Abriss des Magen-Darm-Traktes sein“, erfuhr die Adenbüttelerin. „Einen Tag später traf es unseren Mini-Shetty-Hengst“, erinnert sie sich. Der kleine Chico schien Koliken zu haben. Er wurde ebenfalls in die Tierärztliche Hochschule (TiHo) gebracht. Dort verschlechterte sich sein Zustand dramatisch, er kam nicht mehr hoch und musste ebenfalls sterben.

Am Abend ging laut Kerstin Puse „der Horror auf dem Hof weiter“. Ein Tierarzt war vor Ort und kümmerte sich um die kranken Pferde, die allesamt offenbar an Koliken litten. „Zuerst dachten wir, dass nur schwarze Pferde betroffen sind“, sagt Puse. Dann jedoch traf es auch den weißen Hengst von Chris Ehlers. Sie hatte drei Pferde auf dem Hof eingestellt. „Weil wir nicht wussten, woran die Pferde erkrankt waren, haben wir ab dem 7. Juli vorsorglich eine Desinfektions-Schleuse eingerichtet“, erzählt Kerstin Puse weiter.

Das Drama setzte sich aber fort, die Pferde auf dem Hof wurden schwächer, ein Tierarzt wurde extra abgestellt, der vor Ort blieb. „Wir haben uns abgelöst, haben Wache gehalten, sodass keines der Tiere allein blieb“, berichtet sie. Das Toxin ließ sich aber nicht bekämpfen, und die betroffenen Pferde waren laut der Hof-Betreiberin nicht mehr transportfähig. Letztlich mussten in der TiHo drei und auf dem Hof fünf Pferde eingeschläfert werden.

Das Gift ist geschmacks- und geruchsneutral Tierärztin Dr. Christine Koch aus Isenbüttel bestätigt, dass Botulismus bei Pferden zum Tod führen kann. Auch besteht laut Dr. Koch für Pferdebesitzer die Gefahr, dass ihre Tiere über verseuchte Heusilage vergiftet werden können. Das Toxin ist der Veterinärin zufolge nicht sichtbar, wohl aber geschmacks- und geruchsneutral. Kerstin Puse hat im Verlauf der vergangenen Wochen vieles über die Vergiftung durch Botulismus erfahren. Sie ist gern bereit, unter der Nummer (0172) 6 64 14 23 auch anderen Pferdebesitzern mit Informationen zu helfen und Fragen zu beantworten. Das Bakterium, das für die Entstehung des Nervengifts verantwortlich ist, kommt beinahe überall vor, entwickelt aber erst in luftdicht abgeschlossener Umgebung die Giftstoffe, wie es bei den „Expertentipps“ der Homepage von Masterhorse heißt, die sich selber als „Die Futterexperten“ bezeichnen. Bei der Silage-Produktion wird das Gras dicht gepresst in Folie verpackt, damit die Milchsäuregärung optimal abläuft. Da Botulismus-Bakterien sowohl auf dem Boden als auch im Wasser vorkommen, können sie bei der Pressung ins Futter gelangen – oder über kleine, verendete Tiere im Gras wie Mäuse oder Schlangen. Das Nervengift blockiert die Verbindung vom Nerv zum Muskel, es kommt zu Lähmungserscheinungen, in der Mehrzahl der Fälle zum Tod. Schon 50 bis 100 Gramm verseuchtes Heu können reichen, wie das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart informiert.

Erst nachdem in der Tierklinik andere Krankheiten ausgeschlossen waren, war laut Kerstin Puse Botulismus diagnostiziert worden. Die Pferde haben das Gift laut der Hofbetreiberin offenbar über Futter – über Heusilage – aufgenommen. Das Problem dabei: „Botulismus kann man weder sehen noch riechen oder schmecken.“ Dabei betont sie, dass auffälliges Futter stets sofort an den Lieferanten zurück gegeben wird, in diesem Fall seien zwölf Futterbälle vernichtet worden. Von der Schadenshöhe mag Kerstin Puse nicht sprechen, die Berechnung steht noch aus. Die Versicherung des Futterlieferanten sei informiert.

Chris Ehlers lässt trotzdem nichts auf den Hof und Kerstin Puse kommen

Kerstin Puse hat eine schlimme Zeit erlebt. „Wir haben nur versucht, da zu sein“, blickt sie zurück. Und da mache es sie noch betroffener, dass in den Sozialen Netzwerken jetzt Hetzkampagnen gegen sie laut werden. Da hält aber besonders Chris Ehlers vehement dagegen. Sie hatte auf der Ranch von Kerstin Puse ihre drei Pferde eingestellt. „Zwei haben wir jetzt durch Botulismus verloren, eines steht noch hier, es ist nicht betroffen“, sagt sie und versichert, dass dieses Pferd auch bleiben wird. „Ich habe noch keinen Stall erlebt, wo sich so intensiv um die Pferde gekümmert wird und ich selbst dann Unterstützung erfahren habe, wenn die Tiere in der Nacht geführt werden mussten.“

Besorgten Pferdebesitzern versichert Kerstin Puse, dass die Erkrankung durch das Gift nicht ansteckend ist. Großes Problem aber ist – wie sie erfahren hat –, dass zwar in anderen Ländern, aber nicht in Deutschland ein Gegenmittel gegen das Toxin hergestellt wird, das auch andere Tiere und selbst Menschen treffen kann.

Von Hilke Kottlick