Papenteich

Im Papenteich sind Holzdiebe unterwegs. Zwei Fälle meldet die Polizei, einen aus dem Bereich Vordorf, den anderen aus der Gemeinde Rötgesbüttel.

Nördlich von Vordorf verschwanden zwölf Raummeter Holz im Wert von rund 270 Euro. Das Holz war am Waldrand gelagert, der Besitzer hatte es dort am 13. Februar abgelegt. Den Diebstahl bemerkte er am 16. April. Zwischen dem 11. April und dem 13. April wurde im Waldgebiet Maaßel an der Kreisstraße 48 bei Rötgesbüttel ein Raummeter Eichenholz in 30-Zentimeter-Stücken entwendet. Der Geschädigte, ein 80-Jähriger aus Adenbüttel, hatte das Holz im Wert von rund 40 Euro am 11. April zum Abtransport unweit der Kreisstraße aufgeschichtet und den Diebstahl am 13 April bemerkt.

Anzeige

Um sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen bittet die Polizei in Meine, Telefon (0 53 04) 9 12 30.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Stadt Wolfsburg geht mit GPS-Tracker gegen Holzdiebe vor

Von der AZ-Redaktion