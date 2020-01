Meine

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag in Meine ereignet hat.

Nach ersten Ermittlungen kam es zwischen 14.45 und 15 Uhr in der Zellbergstraße, kurz vor der Einmündung in den Kuhweg, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde die komplette Fahrerseite eines dort am Straßenrand geparkten roten VW Polo eines 29-jährigen Mannes aus Adenbüttel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 6 000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zu diesem erbittet die Polizei in Meine unter Tel. (0 53 04) 91 230.

Von der Redaktion