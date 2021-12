Hochwasser im Ahrtal: Helferin aus Adenbüttel auch Weihnachten auf Tour

Adenbüttel

So ein Weihnachten wird Tina Krahmann-Meinecke aus Adenbüttel noch nie erlebt haben. Aber eine Katastrophe dieses Ausmaßes hat die gestandene Feuerwehrfrau und Katastrophenschützerin auch noch nie gesehen. Und so ist es für die engagierte Helferin kein Thema, auch über die Festtage wieder im vom Hochwasser zerstörten Ahrtal zu sein – so wie die 20 Wochenenden seit Sommer auch schon.

Mehrere Aufkleber mit zwei ineinandergreifenden Händen und der Aufschrift „Fluthilfe 2021“ kleben an dem VW Bus. Weiß ist der nicht mehr. Der Matsch der vergangenen Monate hat seine Spuren auf dem Lack hinterlassen. „Es ist halt Drecksarbeit, die ich mache. Aber es ist authentisch.“ Krahmann-Meinecke fährt dorthin, wo es weh tut.

Hab’ den Wagen voll geladen: Bereits am Tag nach dem 20. Hilfstransport sind schon wieder erste Spenden im geliehenen Bus. Den muss Tina Krahmann-Meinecke bald zurück geben. Wer kann der Helferin danach helfen? Quelle: Lea Behrens

Die Adenbüttelerin ist seit Sommer immer wieder im Ahrtal, anpacken und Spenden verteilen. „Ich stand schon bis hier im Matsch“, sagt sie und zeigt auf ihren Oberkörper. Bis dahin im Matsch stehen wird sie Weihnachten wohl nicht, doch Normalität ist im Ahrtal noch lange nicht eingekehrt. Wer es nicht gesehen habe, könne sich das Ausmaß der Zerstörungen nicht vorstellen. „Ich muss da wieder hin“, sagt Krahmann-Meinecke entschlossen. Sie stellt sich auf Langfristiges ein: „Das wird meine letzte Lebensaufgabe sein. Das wird noch Jahre dauern.“

Krahmann-Meinecke macht die Schiebetür des Bulli auf. Es ist Montag, ihre letzte Tour liegt wenige Stunden zurück. Schon sind neue Spenden im Bus. Kartons mit Waschmittel, Spielsachen, haltbaren Lebensmitteln, Toilettenpapier. Ein Kühlschrank, ein Ofen und ein Kindersitz. Der Anhänger ist auch schon bepackt. „Der ist voll mit Lebensmitteln.“ Zwei Waschmaschinen und einen Geschirrspüler hatte sie bei ihrer 20. Tour ins Ahrtal gebracht.

Noch lange Hilfe für Ahrtal nötig Nach Einschätzung der Helferin Tina Krahmann-Meinecke aus Adenbüttel werden die Menschen im Ahrtal noch lange auf Hilfe angewiesen sein. Sie nimmt weiterhin Spenden an und ist unter Tel. (0 160) 8 45 72 15 oder E-Mail strunztina@aol.com zu erreichen. Unter diesen Kontaktdaten hofft sie auch auf Hilfe, was ihre künftige Mobilität mit einem Transporter angeht.

Noch vor Heiligabend will sie los, gleich nach der Spendenannahme am Donnerstagnachmittag. Unterkunft findet sie privat in dem kleinen Dorf Ahrbrück. Erst am zweiten Feiertag will sie zurück kommen und dann ihre Mutter besuchen. Bis dahin ist sie für die Hochwasseropfer da. Denn sie bringt nicht nur Spenden mit, sondern ihr Herz und ihre beiden Ohren.

„Die Leute sind hochtraumatisiert“, berichtet Krahmann-Meinecke. Feuerwehrleute hätten tote Kameraden aus Schlamm und Trümmern geborgen, das geht der Feuerwehrfrau und DRK-Bereitschaftlerin besonders nahe. Ihr kommen beim Erzählen auch einmal die Tränen. Sie spricht von Suizidgedanken der Betroffenen und ganz alltäglichen Problemen wie etwa davon, dass die provisorischen Duschen schon vom Warmwasser abgeklemmt, aber die neuen Tiny-Häuser noch gar nicht fertig sind. Immer noch seien viele Menschen ohne Strom, Gas und Wasser. Frohe Weihnachten werden das wohl eher nicht. „Ich habe noch nie vorher lebende Menschen mit toten Augen gesehen.“

Krahmann-Meinecke drücken noch andere Sorgen als der Kummer ihrer neuen Freunde, zu denen sie eine innige, vertrauensvolle Verbindung aufgebaut habe. Sie zieht die Schiebetür des weißen Bullis zu – eine Leihgabe des Vorsfelder DRK, die sie bald zurück geben muss. Die Rotkreuzler brauchen den Wagen wieder. Aber das Ahrtal noch über Monate Spenden.

Helferin braucht neue fahrbare Leihgabe – mit Anhängerkupplung

Nun hofft die Helferin auf Hilfe. Es müsse doch leihweise für die kommenden Monate ein Bus oder ähnlich kräftiges Fahrzeug mit Anhängerkupplung leihweise aufzutreiben sein. „Ich würde mir ja selbst einen Transporter kaufen, wenn ich die Mittel dazu hätte.“ Aufstecken will sie nicht. „Ich habe bisher alles geschafft. Das werde ich auch noch schaffen.“

Irgendwann will die Helferin im Ahrtal auch mal echten Urlaub machen

Eine neue fahrbare Leihgabe wäre eine Art Weihnachtsgeschenk für Krahmann-Meinecke. Langfristig will sie mit den Ahrtalern mal wieder in einem intakten Umfeld Kaffee trinken und über Schönes quatschen. „Unser Ziel ist es, daraus wieder eine Urlaubsregion zu machen.“ Als solches kennt sie diese Gegend noch gar nicht. Das soll sich mal ändern.

Von Dirk Reitmeister