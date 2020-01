Helfer für ersten Dorf-Flohmarkt gesucht

Groß Schwülper

Am 21. Juni soll von 9 bis 15 Uhr der 1. Dorf-Flohmarkt scharenweise Menschen nach Groß Schwülper locken. Die Idee dazu hatten mehrer Bürger. Teilnehmen sollen ausschließlich Privatleute, die auf ihren eigenen Grundstücken verkaufen, was sich im Laufe der Zeit in Kellern und auf Dachböden angesammelt hat. Bei Talene Wiards-Reißmann, Vorsitzende des Vereins „Dorf und Leben“, rannten die Ideengeber damit offene Türen ein. Nach den ersten beiden Treffen sind sich alle Beteiligten einig: Damit aus dem guten Einfall eine gute Veranstaltung wird, braucht es noch mehr Helfer.

Tempobeschränkung im Ort im Gespräch

Erste Einfälle hatte die bisher achtköpfige Planungsgruppe schon. Zum Beispiel für einen Würstchen- oder Kuchenverkauf an zentralen Stellen im Ort. Auch über das Thema Verkehrsberuhigung hat sich die markterprobte Wiards-Reißmann bereits Gedanken gemacht. „Wir könnten versuchen, für den Tag eine Tempobeschränkung auf den Hauptverkehrsstraßen zu beantragen.“ Das würde auch bei den anderen, bereits etablierten und sehr erfolgreichen Märkten des Vereins „Dorf und Leben“ zu Ostern, im Herbst und zum Advent so gemacht. Dann kommen regelmäßig Tausende Menschen in das Papenteicher Dorf an der Oker.

Stärkung der Dorfgemeinschaft

Schnell war den Ideengebern klar: Es braucht ein größeres Organisationsteam. „Mindestens 15 Leute wären schon gut“, sagt Wiards-Reißmann, die sich von dem Flohmarkt auch eine Stärkung der Dorfgemeinschaft erhofft. „Allein bei unserem ersten Treffen sind ja schon einige Leute zusammengekommen, die sich vorher teils noch gar nicht richtig kannten. Wenn noch mehr dazukommen und die Leute dann im Ort von Stand zu Stand gehen, wird es sicherlich viele nette Gespräche und neue Kontakte geben“, glaubt Wiards-Reißmann.

Kommerzielle Anbieter sind ausgeschlossen

Die Grundidee zu dem Flohmarkt ist simpel: Als Verkäufer mitmachen können alle Bürger, die ihren Wohnsitz in Groß Schwülper haben. Ausgeschlossen sind kommerzielle Anbieter. „Jeder kann auf seinem eigenen Grundstück so viel Trödel verkaufen, wie er möchte“, sagt Stricker. Die Stand- beziehungsweise Teilnahmegebühr soll dabei pauschal im mittleren einstelligen Bereich liegen. „Damit es keine Hürden gibt und es sich auch jeder leisten kann, mitzumachen“ so Hoffmann. Sollten sich ausreichend Bürger mit Ständen beteiligen und am Ende Geld in der Kasse übrig sein, so der Vorschlag von Stricker, sollen davon gemeinnützige Zwecke im Ort profitieren. „Und wenn die Verkäufe besonders gut gelaufen sind“, sagt Wiards-Reißmann mit einem Lachen, „steckt ja vielleicht der ein oder andere auch noch ein wenig mehr in die Büchse.“

Treffen der Arbeitsgruppe

Bis es soweit ist, muss aber noch einiges besprochen und geplant werden. „Da gibt es sicherlich noch viele weitere gute Ideen, die wir in die Planung einfließen lassen sollten. Und auch noch einige Aufgaben, die zu verteilen sind“, sagt Wiards-Reißmann. „Je mehr Leute bei den Vorbereitungen mitmachen, desto weniger muss jeder Einzelne tun“, sagt sie hoffnungsvoll und bittet alle, die mithelfen wollen, am heutigen Mittwoch, 29. Januar, um 19 Uhr, in den Besprechungsraum D im Bürgerhaus Groß Schwülper an der Hauptstraße 18 zu kommen.

