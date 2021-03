Hat der Landkreis bei der Glasfaser-Bedarfsermittlung Didderser Häuser vergessen?

Es gibt in Didderse ein paar Häuser, wo die Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von zwei bis drei Mbit zustande kommt. Damit liegen sie in einem so genannten weißen Flecken und müssten vom geförderten Glasfaserausbau von Giffinet profitieren. Das ist der Standpunkt der Gemeinde. Der Landkreis sieht das anders.