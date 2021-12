Harvesse: Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 214

Harvesse/Groß Schwülper

Zwei Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 214 bei Harvesse verletzt worden. Sie wurden mit Rettungswagen in eine Braunschweiger Klinik gebracht.

Die beiden Autos sind am Dienstag gegen 14 Uhr im Kreuzungsbereich Harvesse/Groß Schwülper kollidiert. Der 38-jährige Fahrer eines Audi A6 habe aus Richtung Harvesse kommend die B 214 in Richtung Groß Schwülper überqueren wollen, berichtete der Gifhorner Polizeisprecher Christoph Nowak am Mittwoch. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah er offenbar das Rotlicht der dortigen Ampel. Auf der Kreuzung stieß er mit dem VW Eos einer 57-jährigen Autofahrerin zusammen, die auf der Bundesstraße in Richtung Celle fuhr.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe gab Nowak mit rund 42 000 Euro an. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr musste Betriebsstoffe aufnehmen. Quelle: Feuerwehr Neubrück

Im Einsatz waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Neubrück und Harvesse. Die Kräfte sorgten für den Brandschutz und sicherten die Unfallstelle ab. Im weiteren Verlauf wurden die Autobatterien abgeklemmt und auslaufenden Betriebsstoffe aufgenommen.

Von Jan Tiemann