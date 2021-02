Gymnasium Meine lädt zum digitalen Schnuppertag ein

Meine

Wer darüber nachdenkt, sein Kind vom Sommer an aufs Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine zu schicken, muss andere Möglichkeiten als einen Tag der offenen Tür nutzen, um einen ersten Eindruck von der Schule zu bekommen. Dass digitale Formate persönliche Begegnungen nicht ersetzen, ist dem Kollegium vom PMG bewusst, aber es wollte dennoch einen Ort der Begegnung und Raum für Fragen schaffen und lädt zum digitalen Schnupperunterricht ein.

Anmeldungen zum Schnupperunterricht sind auf der Homepage des PMG möglich

Am Donnerstag, 11. Februar, um 15 Uhr bietet das Kollegium kurze Unterrichtseinheiten aus drei verschiedenen Fächern auf einer Videoplattform an. So sollen Kinder und Eltern die tollen Möglichkeiten am PMG kennen lernen und ihre Fragen loswerden. Dabei werden Schülerpaten die Unterrichtseinheiten begleiten. Dafür erforderlich sind ein elektronisches Endgerät mit Mikrofon und Kamera sowie ein Internetanschluss. Die interessierten Schülerinnen und Schüler müssen sich bis Freitag, 5. Februar, über die Online-Anmeldung auf der Homepage (www.gymnasium-meine.de) zu den Schnupperunterrichten anmelden, und die Schule empfiehlt, dass Eltern ihre Kinder während der Schnupperunterrichte begleiten. Nach der Anmeldung gibt’s eine E-Mail mit weiteren Informationen sowie einem Zugang zu den Videokonferenzräumen. Bei technischen Problemen steht ein Team von Schülerinnen und Schülern des PMG über eine Hotline zur Verfügung.

Der Livestream ist auch über den YouTube-Kanal der Schule abrufbar

Außerdem plant das Melanchthon-Gymnasium ebenfalls für Donnerstag, 11. Februar, einen YouTube-Livestream, um die Schule vorzustellen. Um 16.30 Uhr können alle, die sich für die Schule interessieren, auf der Homepage des Gymnasiums den Livestream anklicken und miterleben, was Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte vom Schulleben und der Atmosphäre rüberbringen. Der Livestream ist auch direkt auf dem YouTube-Kanal des Philipp Melanchthon Gymnasiums Meine abrufbar. Am Ende des Streams hat jeder, der das Video direkt im YouTube-Kanal gesehen hat, die Möglichkeit, per Live-Chat seine Fragen zu stellen. Und es gibt Videokonferenzräume für Fragerunden, zu denen Eltern und Kinder eingeladen sind. Im Gegensatz zu den Schnupperunterrichten ist eine Anmeldung zu dieser Info-Veranstaltung nicht erforderlich.

Von der AZ-Redaktion