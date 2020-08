Grundstück fürs neue Rötgesbütteler Feuerwehrhaus steht fest

Rötgesbüttel/Ribbesbüttel

Obwohl das Thema Dorfregion der eigentliche Grund für die gemeinsame Sitzung der Gemeinderäte aus Ribbesbüttel und Rötgesbüttel war, gab es doch auch zahlreiche weitere Punkte, die zu verhandeln waren.

Fürs neue Feuerwehrhaus, das die Samtgemeinde 2021 planen und bis 2023 errichten möchte, stellt die Gemeinde Rötgesbüttel jetzt eine Fläche am Sportplatz bereit. Dafür muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Die Zu- und Abfahrt auf und von der Bundesstraße 4 hat die Landesbehörde abgesegnet, da sie innerorts erfolgt. Aufs Okay des Landkreises Gifhorn für ein halbseitiges Parkverbot in der Schmiedestraße wartet man dagegen seit neun Monaten.

Bauvorhaben der Bahn halten die Rötgesbütteler auf Trab. So soll es südlich des Dorfes eine Überquerung der Gleise für Fußgänger geben. Für einen Parkplatz müsse man noch den Bebauungsplan anpassen. „Leider will der Wasserverband bisher keine Flächen für Behindertenparkplätze an uns abtreten“, bedauerte der Bürgermeister Hermann Schölkmann.

Verstärken möchte die Gemeinde ihr Engagement im Hochwasserschutz. „Wir lassen gerade die Kosten für umwelt- und wasserrechtliche Genehmigungen ermitteln“, sagte Schölkmann. Gleich mit drei Wasserrohrbrüchen – vermutlich ausgelöst durch Spülarbeiten des Wasserverbandes – hatte man jüngst zu kämpfen. Besonders heikel sah es am Supermarkt aus: „Da war wohl die Hauptleitung betrofffen“, berichtete Schölkmann. Der Straßenbau Masch soll bis Mitte Oktober fertig sein, im Ostfeld wird er inklusive eines Wendehammers für landwirtschaftliche Fahrzeuge bereits in sechs Wochen abgeschlossen. Direkt danach beginnt der Straßenbau im Gebiet Hinter den Wiesen.

Dieses Jahr keine Anträge zur Dorfregion Die Gemeinderäte aus Rötgesbüttel und Ribbesbüttel tagten jetzt erstmalig gemeinsam. Anlass dazu gab die in Kooperation angestrebte Dorferneuerung. Die Bürgermeister Hermann Schölkmann und Hans-Werner Buske berichteten zum Stand der Dinge. „Es ist ein Novum für uns, dass zwei Gemeinderäte zusammen tagen. Noch dazu aus zwei verschiedenen Samtgemeinden“, sagte Schölkmann eingangs. Amtskollege Buske erinnerte in einem historischen Exkurs daran, wie die Ribbesbütteler 1781 bemüht waren, auf möglichst kurzem Weg nach Braunschweig zu gelangen. Heute suche man wieder nach Abkürzungen – diesmal allerdings zum Rötgesbütteler Bahnhof. Ribbesbüttel sei durch die Corona-Pandemie jedoch gezwungen worden, seine Anträge für die Dorferneuerung auf 2021 zu verschieben. Den Rötgesbüttelern gehe es nicht anders, sagte Schölkmann. Auch wenn dort mancher hofft, 2020 das eine oder andere öffentliche Projekt doch noch anzuschieben. Immerhin: „Aktuell liegen schon 30 private Anträge auf Fördermittel aus beiden Gemeinden vor“, sagte Schölkmann. Vom Amt für regionale Landesentwicklung in Braunschweig sei dem Planungsbüro derweil signalisiert worden, dass das Dorferneuerungskonzept genehmigt wird.

Rötgesbüttels Rat stimmte bei nur einer Gegenstimme zu, eine Kooperation mit der Firma Deutsche Glasfaser zum Breitbandausbau einzugehen. Nicht erschlossen wird – aus wirtschaftlichen Gründen – der Bereich Mühlenweg. In der Ortsmitte soll ein Stall in ein Wohngebäude umgewandelt werden. Sofern der Brandschutz gewährleistet ist und die Nachbarn nichts dagegen haben, sah der Rat keine Probleme, dass die dort geltenden Mindestabstände ausnahmsweise unterschritten werden. Im Bereich Bruchwiesen kann ein Pflanzstreifen nicht wie geplant realisiert werden, weil er im Überschwemmungsgebiet liegt. Alternativ soll er jetzt zu gleichen Teilen woanders auf dem fraglichen Privatgrundstück sowie auf öffentlichen Flächen entstehen. Einen Antrag der Glaubensgemeinschaft Gemeinde Gottes auf nachträgliche Befreiung vom B-Plan lehnte der Rat einstimmig ab. Der Verein hatte sein Kirchengrundstück komplett als Parkplatz gepflastert.

Schölkmanns Ribbesbütteler Amtskollege Hans-Werner Buske berichtete von der Fertigstellung der barrierefreien Bushaltestelle an der L320 in Ausbüttel. Für 14. November ist eine große Pflanzaktion vorgesehen in der Gemeinde Ribbesbüttel, für die noch freiwillige Helfer gesucht werden. Entlang der L 320 von Ausbüttel bis nach Leiferde plant die Landesbehörde für Straßenbau jetzt womöglich doch einen Radweg zu bauen.

Zudem wolle man 2021 den Eichenprozessionsspinner mit natürlichen Mitteln verstärkt bekämpfen, sagte Buske. Das wollen auch die Rötgesbütteler. „Wir setzen auf ein biologisches Mittel“, sagte Schölkmann. Das habe eine Erfolgsquote von 90 Prozent. Ähnlich wie in Ribbesbüttel sollen zudem Nistkästen helfen, Vögel als natürliche Feinde des Eichenprozessionsspinners anzusiedeln. Schon jetzt hat man in der Feldmark zumindest Warnschilder aufgestellt.

Von Ron Niebuhr