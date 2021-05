Mit dem Rad- und Gehwegebau an der Alten Heerstraße soll sich jetzt erst noch einmal der Bauausschuss der Gemeinde befassen, und auch in weiteren Punkten wurde das Thema vom Rötgesbütteler Rat zurück in den Ausschuss verwiesen. Gegen Raser in der Siedlung Ochsenberg dagegen will der Rat gleich was unternehmen.