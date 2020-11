Groß Schwülper will Schwalbenhaus attraktiver machen – damit auch Vögel einziehen

Groß Schwülper

Die Gemeinde Schwülper hat vor anderthalb Jahren ein schickes Schwalbenhaus als Domizil für die Vögel in ihrem Neubaugebiet Dösse am Ortseingang aus Richtung Rethen errichtet. Doch bisher herrscht noch gähnende Leere in dem Haus auf der Freifläche hinter Rossmann. Das soll sich ändern, die Grünen stellten nun einen Antrag im Umwelt- und Planungsausschuss, um das Schwalbenhaus attraktiver zu machen.

Alle Fraktionen nahmen die Initiative sehr wohlwollend auf. „Wir befürworten diese Idee“, meinte Dieter Wanglin, stellvertretender Ausschussvorsitzender. Er leitete die Sitzung, da Vorsitzender Sascha Guhr verhindert war. Der Umweltausschuss wird sich weiter mit dem Thema befassen, zunächst müssen aber noch die genauen Details der künftigen Ausstattung des Schwalbenhauses geklärt werden. Die Grünen hatten ein Gutachten des Bundes für Umwelt- und Naturschutz ( BUND) mit eingereicht, dass Anregungen enthält zur Attraktivitätssteigerung der Nisthilfe. Denn schwierig macht eine Neuansiedlung von Mehlschwalben oft vor allem die Tatsache, dass diese Vögel sehr standorttreu sind und nicht so leicht an neue Standorte umgesiedelt werden können. Der BUND empfiehlt unter anderem die Installation einer Lockrufanlage, um Schwalben in das neue Haus zum Nisten zu locken.

Für den Bau einer Dunkelampel setzt die Gemeinde auf eine Sondergenehmigung

Bürgermeister Uwe-Peter Lestin berichtete zum Bereich Dösse zudem, dass die Arbeiten im neuen Bauabschnitt Dösse II zügig vorangingen. Mit einer Fertigstellung der Erschließungsstraßen im Baugebiet sei bis Weihnachten zu rechnen. Ebenfalls gut im Zeitplan liegt die Gemeinde Schwülper beim Bau des neuen Verwaltungsgebäudes. Verzögerungen gibt es hingegen in der Schulstraße: Dort ergab sich im Zuge der Baumaßnahme zusätzlicher Handlungsbedarf. Für den Bau einer Dunkelampel setzt die Gemeinde nun auf eine Sondergenehmigung des Landes, die Vorrichtungen für die Installation der Lichtzeichenanlage sind bereits vorhanden.

Weiterhin ging es im Ausschuss noch um zwei Bebauungspläne und ein Verkehrskonzept für die Gemeinde. Für den Ortskern Klein Schwülper/Rothemühle in Richtung Sandkrug brachten die Politiker das Verfahren zur Beplanung weiter voran. Bisher gab es für den Bereich noch keine Bauleitplanung. Und für eine geplante Umgestaltung auf einem Grundstück in der Nähe der Kirche wurden ebenfalls Planvorgaben in einem B-Plan gefasst, damit die Maßnahme zu einem einheitlichen Gesamtensemble dort führt. Was schließlich die Verkehrssituation in der Gemeinde Schwülper angeht, so soll nun ein Planungsbüro ein Angebot machen für die Erstellung eines Konzeptes. „Die Belastung durch den Verkehr ist schon sehr groß, vor allem, wenn die Autobahn gesperrt ist“, meinte Wanglin.

Ausschuss befasst sich vorerst nicht mit der Baumschutzsatzung

Zunächst noch einmal zurückgestellt wurden vom Umwelt- und Planungsausschuss die Themen Baumschutzsatzung und Bezuschussung von Baumpflegemaßnahmen auf Privatgrund. In beiden Fällen möchten sich die Fraktionen zunächst noch stärker in die Thematik einarbeiten. Ein Einwohnerantrag zu Rückschnittmaßnahmen im Bereich Wiesengrund in Walle hingegen traf grundsätzlich auf Wohlwollen, jedoch soll erst eine Bereisung stattfinden zur Klärung.

Von Chris Niebuhr