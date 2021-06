Groß Schwülper bekämpft EPS mit Fadenwürmern

Groß Schwüper

Das Gebiet der Gemeinde Schwülper ist auch in diesem Jahr vom Befall der Eichen mit den Larven beziehungsweise Raupen des Eichenprozessionsspinners betroffen. In der Vergangenheit wurden diese Raupen von Fachfirmen an den gemeindeeigenen Bäumen abgesaugt oder eingeschäumt. Auf Beschluss des Umwelt- und Planungsausschusses wurde diesmal nun ein neues Verfahren zum Einsatz gebracht: die Ausbringung von Nematoden (Fadenwürmer). Die Gemeinde hat sich für dieses Verfahren entschieden, da es umweltschonend und wesentlich günstiger ist – die Gemeinde spricht von 19 000 Euro Einsparung – sowie einen effektiveren Schutz gegen die Ausbreitung und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners bieten soll.

Die Bäume werden mit im Wasser enthaltenden Nematoden besprüht, welche sich dann in die Raupen einbohren und diese töten. Dieser Vorgang muss in den Abend- oder Nachtstunden erfolgen, da die Nematoden eine Temperatur von acht Grad zum Überleben benötigen. Für Menschen und Wirbeltiere sind diese Fadenwürmer völlig harmlos. In zwei Nächten wurden rund 200 betroffene Eichen behandelt.

