Groß Schwülper

Noch sind in den offenen Decken Kabelstränge zu sehen, an den weißen Wänden neben den Türen fehlen die Abdeckungen für Schalter und Steckdosen. Andrea Grigoleit, Leiterin der Isenbütteler Tagespflege der Diakoniestation Harz-Heide, sieht das Projekt in Groß Schwülper, das sie in der Entstehung mit betreut, mit Wohlwollen auf der Zielgeraden. Noch sind die Hälfte ihrer zwölf Plätze in Isenbüttel mit Gästen aus dem Papenteich belegt. Das soll sich ab September ändern. Dann geht die neue Tagespflege am Meerweg in Groß Schwülper an den Start.

Volker Wagner, Geschäftsführer der Diakoniestation Harz-Heide, und sein Team führen einige Interessierte durch die Baustelle. Die Gäste sehen, dass es nicht mehr lange hin ist, bis dieses neue Versorgungsangebot in ihrer Nähe öffnet. Im Erdgeschoss barrierefrei zu erreichen sind unter anderem der große Aufenthaltsraum, ein Rückzugsraum mit Fernsehen, zwei Ruheräume und das Pflegebad. 18 Plätze pro Tag gibt es in der Tagespflege, über die Woche können 50 bis 60 Menschen mit diversen Einschränkungen – sei es bei der Beweglichkeit oder mit Demenz – treffen.

Bauprojekt in Groß Schwülper: In diesem Komplex entstehen eine Tagespflege, ein Stützpunkt für einen Ambulanten Pflegedienst und drei Wohnungen. Quelle: Sebastian Preuß

„Hier wird gegessen, hier wird gespielt, hier wird Musik gehört“, sagt Wagner im Aufenthaltsraum. Raum für soziale Kontakte, die es zuhause nicht unbedingt gibt, so Grigoleit. „Und wenn sie sich hier einfach nur zum Klönen treffen.“ Während dessen haben die Angehörigen mal Luft und Zeit für sich. Rund 20 Beschäftigte bis hin zum Fahrdienst stelle die Diakoniestation dafür ein.

Es entstehen auch drei Wohnungen

Ins erste Obergeschoss kommen die drei Büros und der Besprechungsraum für den Ambulanten Pflegedienst mit künftig 30 Beschäftigten sowie ein Mitarbeiterraum. Auch eine der drei Wohnungen, die in dem Gebäudekomplex entstehen, wird auf dieser Etage sein, die beiden anderen im zweiten Obergeschoss.

Tagespflege und Ambulanten Pflegedienst will das heimische Investorenpaar Ines und Gernot Wegener am 1. August übergeben, die Wohnungen dürften etwas später fertig werden. Sie sehen sich trotz Corona und Baustoff-Engpässen im Zeitplan, jene zwei Widrigkeiten hätten keine Probleme bereitet. Rund zwei Millionen Euro stecken Wegeners in das Bauprojekt. Wagner und Bürgermeister Uwe-Peter Lestin sind froh, dass die Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Denn der Bedarf sei da, was schon vor drei Jahren der Grund dafür war, miteinander ins Gespräch zu kommen. Lestin: „Es ist ein Fortschritt für Groß Schwülper und drumherum, so etwas in der Nähe zu haben.“

Rundgang durch den Neubau: Das ist der Aufenthaltsbereich der Tagespflege. Quelle: Sebastian Preuß

So profitiert Isenbüttel von Schwülper

Davon wird auch Isenbüttel profitieren, wohin sich bislang die Schwülperaner chauffieren lassen. Grigoleit kann dann diese Tagespflege ganz der Nachfrage aus Isenbüttel und Umgebung widmen.

Von Dirk Reitmeister