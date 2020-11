Groß Schwülper

Die Corona-Pandemie hat das Schwülperaner Dorfleben in dieser Saison nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. Umso erfreulicher ist es da, dass zumindest der Wochenmarkt als Treffpunkt erhalten geblieben ist. Der gastiert übrigens seit nunmehr 25 Jahren Woche für Woche im Dorf.

Der Verein Dorf & Leben, angeführt von der Vorsitzenden Talene Wiards-Reißmann und ihrem Stellvertreter Dieter Wanglin, revanchierte sich gestern Nachmittag bei den Beschickern für ihre Treue mit bunten Geschenktüten, gefüllt mit Schokolade, adventlichen Servietten und einem Windlicht. „Es geht uns vor allem um die Symbolik. Die Tüten sind als Dankeschön gedacht“, sagte Wiards-Reißmann. Man freue sich einfach, dass es schon so lange wirklich gut klappt mit dem Wochenmarkt in Groß Schwülper.

Beschicker aus der gesamten Region

Das ist natürlich auch Bürgermeister Uwe-Peter Lestin nicht entgangen, zumal Verwaltungsmitarbeiterin Christiane Peier den Markt maßgeblich mitorganisiert. Und doch räumte Lestin ein, dass ihm das Jubiläum nicht so präsent war wie den Mitgliedern des Vereins Dorf & Leben. Gut erinnern könne er sich aber noch, wie es in den 1990-er-Jahren in recht kleinem Rahmen losging. Ursprünglich sollte es ein Markt ausschließlich für örtliche Erzeuger sein, inzwischen sind neben Fleisch aus Neubrück und Gemüse aus Rethen dort aber Produkte von Beschickern aus der gesamten Region zu haben.

Mittlerweile steuern sie freitags auch nur noch Schwülpers Wochenmarkt an. „Früher waren viele vorher woanders und kamen erst nachmittags zu uns. Heute sind sie nur bei uns und zwar schon ab 10 Uhr“, sagte Lestin. Auch das spreche klar für Groß Schwülper als Marktort. Man habe viele Stammbeschicker und -kunden, sagte Wiards-Reißmann. Und zwar bei Wind und Wetter. Die Kunden fänden auf dem Markt zum Wochenende eine große Palette frischer regionaler Waren, um ihren Speiseplan mit gesunden Leckereien zu bereichern.

Manche schauen nur auf einen Kaffee vorbei

„Nebenbei ist der Wochenmarkt auch ein ganz toller Treffpunkt für ein bisschen Klönschnack", sagte sie. Manche schauen nur auf einen Kaffee vorbei, andere holten sich dort ihr Mittagessen. „Und ich bin jede Woche hier und kaufe viel zu viel ein. Das reicht im Grunde immer für zwei Wochen“, erzählte Lestin mit einem Augenzwinkern. Der große Pluspunkt des Schwülperaner Marktes sei sein dörflicher Charakter, sprich anders als in Gifhorn oder Braunschweig wiederhole sich das Angebot an den Ständen nicht, erklärte der Bürgermeister.

Besondere Bedeutung für das dörfliche Miteinander

Und gerade jetzt in der Pandemie, die das Miteinander allgemein sehr stark eingeschränkt hat, wohnt dem Wochenmarkt eine besondere Bedeutung fürs dörfliche Miteinander inne: „Wir mussten ja alles streichen – Oster-, Herbst- und auch Adventmarkt“, bedauerte Wiards-Reißmann. So freue man sich über den Wochenmarkt und die Treue der Beschicker noch deutlich mehr als bisher in den vergangenen 25 Jahren.

Von Ron Niebuhr