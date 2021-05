Groß Schwülper

Ein großes Bauprojekt in Groß Schwülper ist so gut wie abgeschlossen: Die Erneuerung der Schulstraße ist praktisch fertig. In der neuen Woche kommen die Bauarbeiter möglicherweise schon nicht mehr.

Der Wende-Kreisel aus Asphalt ist fertig, das Pflaster der restlichen Fahrbahn ist gelegt. Bauarbeiter fegen Füllung für die Fugen über die Oberfläche. Es ist bald Ende Mai. Im zeitigen Frühjahr hatte Bürgermeister Uwe-Peter Lestin noch von einer möglichen Fertigstellung Anfang Mai gesprochen. „Das war zu optimistisch gedacht“, räumt er ein. Zufrieden ist er trotzdem mit der Baustelle.

So gut wie fertig: Die umfangreiche Erneuerung der Schulstraße in Groß Schwülper ist abgeschlossen. Quelle: Sebastian Preuß

Das liegt auch an den Anwohnern. Es habe kein Murren und Klagen gegeben über die Widrigkeiten, während der Bauarbeiten das eigene Grundstück nicht mit dem Auto erreichen zu können. „Die Menschen waren außerordentlich duldsam“, sagt Lestin. Seit einer Woche dürften sie alternativ auch am Wald parken, doch stehe dort kaum ein Auto. „Sie haben wohl Stellplätze gefunden.“ Irgendwo anders in der Siedlung.

Stattdessen habe er unter den Anwohnern auch Zufriedenheit über die Bauausführung gehört, sagt der Bürgermeister. Anlass, noch einmal auf die Notwendigkeit der mehr als eine Million Euro schweren Investition zu erinnern. „Die Schulstraße war völlig hin.“ Ein Negativbeispiel für viele Straßen im Ort, „die keinen ordentlichen Unterbau haben“. Bei manchen Straßen reiche die Erneuerung der Oberfläche, doch bei einigen – wie eben der Schulstraße mit dem Omnibusverkehr drauf – müsse man mehr machen.

Neue Bushaltestelle, dahinter auch neuer Schulhof: Die Schulstraße in Groß Schwülper präsentiert sich in frischem Design. Quelle: Sebastian Preuß

Das waren die Verzögerungen „Das Problem war der Kanalbau, sonst wären wir im Herbst fertig gewesen.“ Doch unter dem Strich ist Schwülpers Bürgermeister Uwe-Peter Lestin dankbar dafür, dass der Abwasserverband sich noch schnell in die Erneuerung der Schulstraße in Groß Schwülper mit eingeklinkt hatte. Zum Teil vier Meter tief mussten die großen, neuen Rohre in den Boden. Gut so, dass es jetzt gleich mit erledigt wurde und nicht erst nachträglich die Straße wieder hätte aufgerissen werden müssen. Eine weitere Bauverzögerung brachte dann der ungewöhnliche Wintereinbruch bis ins Frühjahr mit sich. Die Bauarbeiten waren im Sommer vorigen Jahres gestartet. Bringen die Verzögerungen angesichts von Fristen Fördermittel in Gefahr? Nein, versichert Lestin. Die 500 000 Euro aus Töpfen von EU und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz seien sogar bereits da.

Etwas fehlt da doch noch...

Inzwischen ist die Schulstraße für Autos wieder befahrbar. „Wir überlegen, ob wir die Straße auch für die Busse schon frei geben“, sagt Lestin am Donnerstagvormittag. „Auf jeden Fall nächste Woche.“ Und doch ist noch nicht alles komplett: „Im Moment fehlen Lampen.“ Wenigstens stehen die Masten schon.

Schulhof ist erneuert – und nachmittags öffentlicher Spielplatz

Mit der Schulstraße hat die Gemeinde auch gleich den Schulhof erneuert. Deshalb auch die Kosten in Millionenhöhe. An diesem Part beteilige sich übrigens auch die Samtgemeinde Papenteich. Der Schulhof sei nach Schulschluss als öffentlicher Spielplatz frei gegeben.

Von Dirk Reitmeister