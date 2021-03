Groß Schwülper

Der Radweg von Groß Schwülper nach Neubrück ist in Bau. Auf fast anderthalb Kilometern Länge verschafft der Landkreis Gifhorn in Kooperation mit dem Kreis Peine und der Gemeinde Schwülper Radfahrern eine sichere Anbindung aus dem Umland an den Ort mit Schulen, Handel und Ärzten.

Auf mehreren Hundert Metern ist der Boden östlich der Kreisstraße bereits ausgekoffert. Die Straßenbäume sind mit Holzlatten ummantelt als Schutz gegen mögliche gröbere Stupser von eifrig ausladenden Baufahrzeugen. Der Bagger ist gerade am Ortseingang von Groß Schwülper zugange. Dort hat die Gemeinde noch mehr vor als den Radweg nach Neubrück. Aber der Reihe nach.

Bagger am Ortseingang: Mit dem Bau des neuen Radwegs nach Neubrück gestaltet die Gemeinde gleich noch das Einfallstor nach Groß Schwülper um mit Gehweg und Querungshilfe. Quelle: Dirk Reitmeister

Die Arbeiten haben laut Landrat Dr. Andreas Ebel bereits im Dezember mit der Rodung von Bäumen und dem Freiräumen des Baufelds begonnen. Wegen des Wintereinbruchs konnten die Bauarbeiter erst Anfang März wieder richtig in die Vollen gehen. Im Juli sollen sie durch sein, so Ebel. Dann soll der 1,4 Kilometer lange und 2,50 Meter breite Radweg befahrbar sein.

Die beiden Landkreise und die Gemeinde Schwülper legen dafür 900 000 Euro zusammen. Den größten Anteil, nämlich die Hälfte, trage der Kreis Gifhorn, 35 Prozent übernehme die Gemeinde und 15 Prozent der Kreis Peine, so Ebel. „Es ist gelungen, beim Land Niedersachsen erhebliche Fördermittel nach dem Gesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (GVFG) einzuwerben. Damit wird der Radweg durch das Land Niedersachsen in Höhe von 60 Prozent der Baukosten gefördert.“

Darum baut der Landkreis den Radweg Der Radweg entlang der Kreisstraßen 54 und 55 von Neubrück nach Groß Schwülper hat für den Landkreis Gifhorn eine hohe Priorität. Er steht laut Landrat Dr. Andreas Ebel sogar ganz oben. „Den Anstoß zu der Maßnahme gab das Ausbauprogramm für Radwege an Kreisstraßen des Landkreises Gifhorn, das im Juni 2016 von den politischen Gremien des Landkreises beschlossen worden ist“, so Ebel. „Dort wird dieser Radweg auf Rang 1 nach der erfolgten Bewertung geführt.“ Dafür gebe es verschiedene Gründe. Ebel: „Zu dieser prioritären Bewertung für diesen Radweg hatten insbesondere die Kriterien Schülerverkehr, Verkehrsbelastung und Versorgungsinfrastruktur beigetragen.“ Auch Schwülpers Bürgermeister Uwe-Peter Lestin wies frühzeitig in AZ-Gesprächen auf die Bedeutung hin, denn gerade Oberschüler aus Didderse dürften seiner Einschätzung nach diesen Radweg nutzen. Und grundsätzlich seien von den Oberschülern viele mit dem Rad unterwegs. Laut Ebel war auch eine mögliche alternative Route über den parallelen Wirtschaftsweg zwischen Groß Schwülper und Neubrück in die Bewertung eingeflossen. Dennoch hatte der Radweg entlang der Straße gepunktet.

Das hat die Gemeinde am Ortseingang vor

„Schön, dass der Landkreis das macht“, sagt Schwülpers Bürgermeister Uwe-Peter Lestin zu dem Radweg-Bauprojekt. Die Gemeinde nutze es, um gleich auch den Ortseingang aufzupeppen. Aus dem Trampelpfad westlich entlang der Straße wird ihm zufolge ein vollwertiger Gehweg, außerdem ist eine Mittelinsel zur Verkehrsberuhigung und sicheren Überquerung der Straße geplant. Dadurch bekomme der Bereich einen innerörtlichen Charakter, so dass die Gemeinde das Ortsschild weiter vor verlegen könne. „Unser Part ist im April fertig“, schätzt Lestin.

Das nächste Projekt ist schon in den Startlöchern

Wenn die Bauarbeiter im Sommer abrücken, ist Groß Schwülper aus drei Himmelsrichtungen entlang der Landesstraße 321 aus Rethen und Harvesse sowie der Kreisstraße von Neubrück kommend für Radfahrer sicher auf Radwegen erreichbar. Die vierte Himmelsrichtung, aus Süden von Walle kommend, ist bereits ebenfalls in Planung. Für den aktuellen Haushalt hat der Kreistag im November 376 000 Euro dafür beschlossen.

Von Dirk Reitmeister