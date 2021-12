Groß Schwülper: Polizei sucht nach einer Unfallflucht ​Zeugen

Groß Schwülper

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montagabend in der Braunschweiger Straße in Groß Schwülper. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein unbekannter Verursacher mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs gegen den Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten VW Multivan.

Nach den ersten Ermittlungen könnte es sich laut Polizei beim Auto des Verursachers um einen hellen Transporter gehandelt haben. Dieser hielt nach dem Zusammenstoß kurz an, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (0 53 04) 91 230 entgegen.

Von der AZ-Redaktion