Groß Schwülper

Betriebsamkeit an der Schlossstraße in Groß Schwülper: Die Arbeiten am neuen Verwaltungsgebäude der Gemeinde Schwülper sind auf der Zielgeraden. Doch kurz vor dem Finale macht Bürgermeister Uwe-Peter Lestin ein paar Stolperfallen aus, die die Gemeinde aber durchaus noch elegant umgehen könne.

Wer ein Haus baut, muss mit Überraschungen rechnen. Meistens mit unverhofften. Die nächste ereilt die Gemeinde beim Vor-Ort-Termin des Bürgermeisters. Die Grube, die der Bagger gerade für ein Abwasserrohr ausgehoben hat, füllt sich mit Grundwasser. „Eijeijei“, seufzt Lestin. „Was machen wir jetzt?“ Der Fachmann von der Baufirma kündigt an, erst einmal wieder zuschieben zu lassen und es am kommenden Tag mit pumpen zu versuchen.

Zur Galerie In einem Monat soll es so weit sein: Die Arbeiten am neuen Verwaltungsgebäude der Gemeinde Schwülper sind auf der Zielgeraden. Doch es gibt noch ein paar Unbekannten.

Nicht Lestins einzige Sorge. „Im Moment warten wir auf den Gasanschluss.“ Die Installateure müssen mit der Leitung unter die Schlossstraße hindurch zum Anschluss ans Netz auf der gegenüber liegenden Seite. „Die Firma hat ganz viel zu tun. Man hat uns versprochen, es zeitnah zu machen.“ Das wäre wichtig, denn vom Gasanschluss hänge die weitere Arbeit ab. „Wir müssen den Estrich aufheizen, der muss noch trocknen.“

Am Hintereingang rollen sich diverse Hausanschlussleitungen und -rohre aus dem Erdboden. Manchmal ist es gut, wenn zunächst die falsche Leitung verlegt wird. So wie das zu dünne Stromkabel. Das musste nochmal raus, und bei der Gelegenheit konnte gleich noch ein Leerrohr für einen späteren Breitbandanschluss neben dem Telekomkabel mit verlegt werden. „Wäre es das richtige Stromkabel gewesen, wäre der Graben schon zu gewesen“, so Lestin. Manche Pannen haben so auch ihr Praktisches.

Das ist innen noch zu erledigen

Über den Hintereingang geht Lestin in den Neubau. Vom Obergeschoss ist Musik der Handwerker zu hören, ein Popsender läuft. Dort sind die Maler zugange. In Lestins künftigem Büro im Erdgeschoss beraten sich gerade die Trockenbauer, im Besprechungsraum des Verwaltungsausschusses gleich daneben füllt ein Elektriker einen Kabelkanal. Jede Menge Kabelrollen hängen in jenem Raum von der Decke, wo der Verteilerkasten seinen Platz finden soll. „Der Elektriker sagt, er braucht dafür zwei Tage.“ Lestin ist gespannt, denn der Kabelwald sieht für ihn eher nach vier Wochen Arbeit aus.

Das hat die Gemeinde mit dem Neubau vor 2,8 Millionen Euro investiert die Gemeinde Schwülper in ihr neues Verwaltungsgebäude. Das Haus wird aber nicht nur die Verwaltung beherbergen. Dann hätte laut Bürgermeister Uwe-Peter Lestin auch ein Flachbau gereicht, der an der Stelle nicht ins Ortsbild passen würde. Im Erdgeschoss ist der Platz für die Verwaltung: fünf Büroräume, ein Bürgermeister-Zimmer und ein Sitzungsraum für den nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss. Rat und Fachausschüsse sollen weiterhin im Bürgerhaus tagen, wo Publikum möglich ist. Im Obergeschoss und im Staffelgeschoss – ein zweites Obergeschoss mit höchstens 60 Prozent Fläche von dem darunter – entstehen rund ein halbes Dutzend Wohnungen. „Wir können mitten im Dorf nicht so einen Flachbau hinsetzen. Das wäre Platzverschwendung“, sagt Lestin. So schlage die Gemeinde zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie schaffe mit der 2,8-Millionen-Euro-Investition Verwaltungsräume und Wohnraum. Und das alte Verwaltungshaus? Die Gemeinde will es laut Lestin ausräumen, sanieren und für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen.

Es entsteht auch Wohnraum im Neubau

Zwei Treppen weiter oben blickt Lestin durch eine Fensterfront über einen Balkon in Richtung Westen über seinen Ort. Drei Mietwohnungen in dem Staffelgeschoss und fünf Mietwohnungen im Obergeschoss gehören zum Haus. „Wir haben eine lange Liste“, sagt Lestin. Vergeben sei noch keine Wohnung. Die Vermarktung sei aber in Arbeit.

Noch steht das Gerüst der Dachdecker vor der Westfassade. „Zwei Wochen kann es noch stehen, dann muss es weg“, sagt Lestin. Als Fertigstellungstermin hat der Bürgermeister den 19. April im Blick, die Gemeindeverwaltung müsse endlich raus aus dem viel zu engen Altbau. „Es ist noch nicht unmöglich“, sagt er über den Zeitplan. Aber: „Man kann es im Moment nicht garantieren.“

Von Dirk Reitmeister