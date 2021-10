Groß Schwülper: Gemeinderat verabschiedet langjährige Ratsmitglieder

Groß Schwülper

Die letzte Sitzung der aktuellen Wahlperiode absolvierte jetzt Schwülpers Gemeinderat. Es ging um einen Zuschuss für den TSV Walle, einen Feuchteschaden in der Waller Kita und Vereinbarungen mit dem Landkreis Gifhorn. Zudem ehrte man langjährige Ratsmitglieder.

Der MTV Walle möchte 2022 den A-Fußballplatz mit einer Beregnungsanlage ausstatten, um den Spiel- und Trainingsbetrieb der Mannschaften des FC Schwülper zu gewährleisten. Die Kosten dafür lägen bei 30 000 Euro, sagte Bürgermeister Uwe-Peter Lestin. 20 bis 30 Prozent davon seien als Zuschuss beim Landessportbund beantragt worden, von der Gemeinde erhoffe sich der MTV einen Zuschuss von 15 000 Euro. Der Rat stimmte geschlossen zu.

Für die Sanierung eines Feuchteschadens in der Waller Kita ist eine überplanmäßige Ausgabe von 76 000 Euro erforderlich. Die im Haushalt 2021 für Schadensfälle vorgesehenen 20 000 Euro sind laut Verwaltung bereits für Gutachten, Anwaltskosten und Abbrucharbeiten aufgebraucht worden. „Das Geld von der Versicherung ist inzwischen zwar da“, erklärte Lestin. Die überplanmäßige Ausgabe müsse man dennoch genehmigen, um handlungsfähig zu sein. Der Rat stimmte dem zu.

Vereinbarung zu zwei Radwegen geschlossen

Vereinbarungen mit dem Landkreis hinsichtlich des Radwegebaues entlang der Kreisstraßen zwischen Groß Schwülper und Neubrück beziehungsweise Lagesbüttel und Adenbüttel beschloss der Rat ebenfalls einstimmig. „Es geht dabei um Mittelinseln und die Frage, wer welchen Kostenanteil übernimmt“, sagte Lestin. Insgesamt seien die Vereinbarungen „sehr vorteilhaft“ für die Gemeinde. Nicht zuletzt, weil auch das Ortsschild am nördlichen Ortseingang von Groß Schwülper im Zuge des Radwegbaues vor die Einmündung zur Tennishalle versetzt werde. Abgesehen davon wollte man „die Mittelinseln eh bauen. Und jetzt wird das für uns sogar günstiger“, sagte Lestin.

Erfreulich sei zudem, dass die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit dem Bau einer Dunkelampel an der Hauptstraße zwischen den Einkaufsmärkten einverstanden ist. „Bezahlen müssen wir das zwar selbst“, sagte Lestin. Aber die Ampel helfe, den Schulweg zu verbessern. Abgesehen vom Queren der Hauptstraße sei der nämlich für die wenigstens 120 im Süden von Groß Schwülper wohnenden Grund- und Oberschüler bereits sehr sicher.

Abschied von langjährigen Ratsmitgliedern

Abschließend ehrte Bürgermeisterin Lestin langjährige Mitglieder des Schwülperaner Gemeinde- und des Papenteicher Samtgemeinderates, allen voran Waltraut Wannhoff. Die Christdemokratin war 35 Jahre lang politisch aktiv und trat nicht wieder zur Kommunalwahl an. Dieter Wanglin (CDU) verabschiedete Lestin nach 19 Jahren im Gemeinderat und Barbara Klausmeyer (SPD) saß erst zehn Jahre im Samtgemeinde- und dann noch einmal zehn Jahre im Gemeinderat. Weitere Politiker und Politikerinnen wurden für wenigstens 15-jähriges kommunalpolitisches Engagement ausgezeichnet.

Lestin selbst lobten die Mitglieder von Rat und Verwaltung unisono für seine 31-jährige Amtszeit als Bürgermeister. Er habe den Posten nur so lang übernommen, weil die Ratsarbeit stets konstruktiv verlaufen sei, erwiderte er. Man müsse keineswegs immer einer Meinung sein. Aber auf Streit und Klagen wie in manch anderer Kommune jedenfalls hätte er keine Lust gehabt, sagte Lestin. Er hoffe, dass die Arbeit im neuen Rat nach der konstituierenden Sitzung am 9. November so fruchtbar weitergeht wie bisher.

Von Ron Niebuhr