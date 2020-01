Deshalb freuen sich gleich drei Vereine

Groß Schwülper

Die 13 - eine Unglückszahl? Da kann nicht allzu viel dran sein, denn in Groß Schwülper brachte sie jetzt kräftig Glück. Die 13. Ausgabe des Lebendigen Adventskalenders bescherte drei Vereinen nämlich jeweils 900 Euro. Insgesamt hatte man sogar 2852 Euro an 16 Abenden gesammelt.

Reger Zuspruch

Organisatorin Heike Schaper freute sich, wie erfolgreich der Lebendige Adventskalender auch 2019 wieder verlaufen war. „Ich selbst habe eigentlich gar nicht so viel dazu beigetragen. Die meiste Arbeit hatten die Gastgeber“, sagte sie. Man habe zwar nicht für jeden Abend im Advent einen Gastgeber gefunden, aber das Interesse an der Veranstaltungsreihe sei nach wie vor groß. Das habe sich in der liebevollen Gestaltung durch die Gastgeber und auch im alles in allem sehr regen Zuspruch aus dem Dorf gezeigt, sagte sie.

14 Gastgeber waren es

Im Vorfeld hatten sich die 14 Gastgeber - darunter neben Privatleuten auch Vereine, Gewerbetreibende, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde und Pflegeeinrichtungen - darauf verständigt, wer diesmal in welchem Umfang von den gesammelten Spenden profitieren sollte: die Schützenjugend und der Sportverein aus Groß Schwülper sowie der Hospizverein aus Gifhorn - und zwar zu gleichen Teilen. Vorsitzende Waltraut Wannhoff nahm das Geld für die Schützenjugend um Betty Buth entgegen. „900 Euro! Das ist ein wahnsinnig toller Betrag!“, jubelte Wannhoff. Anschaffen wolle man neue Kleidung für den Schießsportnachwuchs. Der benötigt spezielle Jacken und Hosen, das ist gesetzlich genau geregelt.

Trikots und Schläger für Badmintonsparte

Sportvereinsvorsitzender Dieter Wanglin freute sich ebenso sehr über 900 Euro. „Das geht jedem Verein so, wenn er so eine große Spende bekommt“, sagte er. Das Geld soll der „derzeit sehr stark wachsenden“ Badmintonsparte um Mirko Behr zu Gute kommen. Behr erklärte, dass man weitere Trikots brauche, ein paar alte Schläger ersetzen müsse und 2020 auch in den Spielbetrieb einsteigen wolle. Da kommt jeder Cent sehr gelegen. Das geht dem Gifhorner Hospizverein nicht anders, der bei der Spendenübergabe durch Christiane Lehmann und Heinrich Heins vertreten war. Lehmann sagte, dass der kreisweit aktive Verein das Geld vor allem in die Ausbildung speziell geschulter, ehrenamtlicher Begleiter für schwer kranke und sterbende Menschen und ihrer Angehörigen investieren wolle. Die verbleibenden gut 150 Euro nutzen die Organisatoren des Adventskalenders, um etwa Glühweintöpfe zu erneuern.

Bis zu 100 Besucher

Das Wetter spielte im Advent an allen Abenden weitestgehend mit. „Vom Sturm blieben wir meistens verschont. Und richtig nass ist auch niemand geworden“, sagte Schaper. Mitunter schauten mehr als 100 Besucher vorbei. Aber selbst wenn es eine überschaubare Runde blieb, war es immer wieder sehr schön, ein paar gemütliche Stunden bei Kinderpunsch, Glühwein, Keksen, Waffeln und anderen Leckereien an Feuerkörben mit Akkordeonspiel oder Gesang zu verbringen. „Die Feuerwehr hat sogar eine Fahrzeugschau gemacht“, erzählte Schaper. Das war natürlich ein Knaller - vor allem für die Kinder. „Und einmal konnte man auch etwas für den Advent basteln“, berichtete sie. Ihr Dank galt allen Unterstützern in der Organisation, vor allem aber den leidenschaftlich mitwirkenden Gastgebern.

Neuauflage in 2020

Letztlich war es zweitrangig, wie viel Aufwand die Gastgeber für Leckereien und Rahmenprogramm betrieben. - Der Lebendige Adventskalender ist ja kein Wettbewerb. Viel wichtiger war, dass man locker miteinander ins Gespräch kam, denn das ist die Hauptidee. „Und man ist manchmal durchaus überrascht, wer alles in der Nachbarschaft wohnt“, erzählte Schaper von vielen neuen Bekanntschaften. 2020 bietet sich die Chance, weitere Kontakte zu knüpfen, denn schon jetzt haben sich 16 Schwülperaner bereit erklärt, im Advent ein Türchen für ihre Mitbürger zu öffnen.

Von Ron Niebuhr