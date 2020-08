Groß Schwülper

Es gab Sekt, Bier und Wein und ein paar Worte – aber wirklich nur ein paar. Denn Uwe-Peter Lestin, Bürgermeister der Gemeinde Schwülper, wollte mit seinen Gästen am Samstag feiern. Denn dass man 30 Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister einer Gemeinde ist, kommt ja nicht so häufig vor.

Mitglieder der Gemeindeverwaltung, Weggefährten, seine Stammtischbrüder hatte Lestin zu dem kleinen Empfang mit Frühstück in die Okerhalle nach Groß Schwülper eingeladen. Und Ratsmitglieder, aktuelle wie jene, die ihn 1990 ins Amt begleiteten. „Ich kann mich noch an die Ratssitzung erinnern. Es war ein heißer Sommerabend im Schützenheim Lagesbüttel.“ Seither sind viele weitere Ratssitzungen gefolgt – und ein Ende ist nicht absehbar. „Ich werde bei den Kommunalwahlen 2021 erneut für den Gemeinderat kandidieren“, sagt der 77-Jährige. Nur Bürgermeister will er dann nicht mehr werden. „Dafür stehe ich dann nicht mehr zur Verfügung.“ Dem Gemeinderat gehört Lestin für die SPD übrigens seit 1986 an.

„Viele wissen, was du für die Gemeinde getan hast.“

„Wir haben eine Menge geschafft, haben uns gemeinsam entwickelt“, betonte Lestin. Dabei seien immer auch Anstöße von anderer Seite gekommen. Wichtig sei in den 30 Jahren immer die Zusammenarbeit im Rat gewesen. „Man kann in der Zeitung aus anderen Orten lesen, dass es auch anders laufen kann.“ Zustimmung gab es von Parteikollegin Barbara Klausmeyer: „Viele wissen, was du für die Gemeinde getan hast.“

Was die gemeinsame Arbeit im Rat während seiner Dienstjahre als Bürgermeister gebracht hat, listete Lestin anhand einiger Beispiele auf. So habe es 1990 einen Kindergarten mit vier Gruppen und einer durchschnittlichen Betreuungszeit von vier Stunden am Tag gegeben. Inzwischen seien es sieben Einrichtungen für die Kleinkindbetreuung (Kitas und Krippen) mit insgesamt 21 Gruppen und einer durchschnittlichen Betreuungszeit von sieben Stunden. „Natürlich hatten wir auch Engpässe bei der Betreuung und haben deswegen beispielsweise die Schule in Rothemühle innerhalb von acht Wochen umgebaut. Aber jetzt haben wir keine Engpässe“, blickte der Bürgermeister auf die aktuelle Lage bei der Kleinkindbetreuung bundesweit.

Ausdrücklicher Dank an die Vereine für ihre Angebote

Einkaufsmöglichkeiten, der laufende Neubau der Gemeindeverwaltung, ein gemeinsames Gewerbegebiet mit der Stadt Braunschweig – einige Projekte wurden in den vergangenen 30 Jahren umgesetzt oder in jüngster Zeit angeschoben. Die Gemeinde wuchs von etwa 5000 Menschen auf mehr als 7300. „Dabei muss man über den Wert von Zuwachs nachdenken“, so Lestin. „Öffentlicher Nahverkehr und Supermärkte kommen, wenn die Bürger da sind.“ Das Wachstum der Gemeinde habe zudem das Wachstum der Verwaltung zur Folge sowie Veränderungen in der Vereinslandschaft – den Vereinen dankte Lestin ausdrücklich für ihre sportlichen und kulturellen Angebote.

