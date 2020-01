Bei der Feuerwehr kündigt sich ein Abschied an

Groß Schwülper

Oliver Bernhardt, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Groß Schwülper, wird sein Amt im kommenden Jahr niederlegen. Bei der Jahresversammlung kündigte er nun an, nicht für eine Wiederwahl als Chef des Kommandos zur Verfügung zu stehen. Die Zeit bis dahin könne man nutzen, um die Nachfolge zu regeln.

Weniger Einsätze als 2018

In seinem Bericht informierte Bernhardt darüber, dass die Feuerwehr im Vergleich zum Vorjahr ein ruhigeres Jahr hatte vom Einsatzgeschehen her. Waren es zuvor im Jahr 2018 insgesamt 63 Einsätze gewesen, so mussten die Brandschützer im vergangenen Jahr nur zu 39 Einsätzen ausrücken. Sie teilten sich auf in 22 Brandeinsätze, 13 technische Hilfeleistungen und vier Dienstleistungen. Insgesamt wurden dafür 744,75 Einsatzstunden aufgewendet.

Zweieinhalb Monate ohne Einsatz

Ungewöhnlich sei gewesen, dass man ab etwa Mitte Januar für gut zweieinhalb Monate eine Zeit ohne Einsätze gehabt habe, hob Bernhardt hervor. Zuvor hatte die Wehr bereits unter anderem eine Frau aus der Oker vor dem Ertrinken gerettet. Weitere besonders bedeutende Einsätze waren zum Beispiel die Meldung „Gebäudebrand Autohof und Tankstelle“ in Rothemühle - zum Glück brannte tatsächlich aber nur ein ehemaliges Hotelgebäude und der Brand einer Feldscheune zwischen Grassel und Wedesbüttel, der alle Feuerwehren des Papenteiches gefordert hatte. Außerdem war die Schwülperaner Wehr auch bei einem Wohnhausbrand in Rötgesbüttel mit vor Ort sowie bei mehreren Stoppelfeldbränden im Papenteich.

Beförderungen

Bei der Jahresversammlung standen dann zudem noch eine Vielzahl von Beförderungen auf dem Programm. André Fröhling wurde zum Löschmeister befördert. Lara Degirmenci, Jana Gierth, Sarah Kaffanke, Luca Bernhardt, Florian Sturm und Jakob Hiller wurden zu Feuerwehrfrauen und -männern befördert. Paul Fricke wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Thomas Wegener und Martin Bernhardt wurden zu ersten Hauptfeuerwehrmännern befördert.

Ehrungen

Außerdem gab es noch Ehrungen. Jörg Dannheim wurde für 40 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Falk Bernhardt und Thomas Pietsch wurden für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt. Erich Meyer wurde vom Landesfeuerwehrverband ausgezeichnet für 50 Jahre, Klaus Fuchs für 40 Jahre und Rainer Mende für 25 Jahre. Im Zuge des Punktes Wahlen schließlich wurde Daniel Huth von der Versammlung als neuer stellvertretender Jugendfeuerwehrwart bestätigt.

Von Chris Niebuhr