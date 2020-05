762 000 Euro Fördermittel für drei Bauprojekte

Groß Schwülper

An der einen Stelle wird schon gebaut, an einer anderen geht es demnächst los, und wieder an einer anderen laufen die Planungen für den Baustart auf Hochtouren: In der Gemeinde Schwülper ist derzeit ganz schön was los in Sachen Dorfveränderung. Für drei der Projekte steht jetzt außerdem fest, dass es Fördermittel vom Land gibt.

„Wir haben einige Projekte noch vor der Corona-Pandemie angeleiert. Das waren noch andere Zeiten, aber wir ziehen das alles durch. Finanziell bekommen wir das auch hin“, betont Bürgermeister Uwe-Peter Lestin. Einige Projekte – das sind die Umgestaltung der Schulstraße und der Neubau des Verwaltungsgebäudes in Schwülper sowie die Sanierung des Festplatzes und der Alten Schule in Walle. Bei zwei Projekten läuft allerdings im Hintergrund die Stoppuhr mit.

Sanierung der Alten Schule in Walle

Unter anderem bei der Schulstraße. Das Projekt soll eine Million Euro kosten, 500 000 Euro davon fließen als Fördermittel zurück in die Gemeindekasse. „Dafür müssen wir aber alles bis zum 15. Oktober abgerechnet haben. Allerdings haben wir schon Fristverlängerung beantragt – dank Corona läuft ja alles etwas langsamer“, so Lestin. Die Fahrbahn soll erneuert werden, eine Bushaltestelle entstehen, der Wasserverband wird den Regenwasserkanal erneuern. Außerdem wird der Buswendeplatz größer, der Spielplatz wird aufgewertet, die Parkplätze verlegt. „Die Ausschreibung ist heute raus“, sagte der stellvertretende Verwaltungsleiter Sascha Kühne am Donnerstag.

Und auch bei der Sanierung der Alten Schule in Walle läuft die Zeit. 63 000 Euro Fördermittel gibt es – wenn bis 15. Oktober abgerechnet wurde. 300 000 Euro sollen hier investiert werden, die Summe ist laut Lestin immer weiter gestiegen, weil immer mehr Probleme entdeckt wurden, vor allem im Kellergeschoss. Die Leitungen in der Erde sind noch aus Gusseisen und müssen erneuert werden. Außerdem kann das Dach nicht nur gedämmt werden, es ist marode und soll neu gedeckt werden. Für einen Zaun hat die Denkmalpflege angeordnet, die sieben alten Betonpfeiler mit Verzierungen originalgetreu zu ersetzen. „Wir haben gleich zehn Pfeiler bestellt, falls einer mal abgängig ist. Das ist kostengünstiger, als dann einen einzelnen nachzubestellen und anfertigen zu lassen“, so Kühne. Baustart ist am kommenden Montag.

Neubau des Verwaltungsgebäudes

Schon einen Schritt weiter ist die Gemeinde beim Neubau des neuen Verwaltungsgebäudes in der Schlossstraße. Dort starteten die Arbeiten am gestrigen Donnerstag. 2,5 Millionen Euro plant die Gemeinde für das Projekt, bei dem auf einer vor sechs Jahren von der Gemeinde gekauften Fläche nicht nur das Verwaltungsgebäude entstehen soll, sondern auch acht Wohnungen in den Obergeschossen. Bis Ende Februar, so hofft Lestin, soll alles fertig sein. Wenn die Verwaltung umgezogen ist, steht die Grundsanierung des derzeitigen Gebäudes an – es ist von 1911/1912. „Der Zustand in dem alten Haus ist unerträglich. Da gibt es eine Menge zu tun – Dach, Böden, Fenster.“

Sanierung des Waller Festplatzes

In einem schlechten Zustand ist auch der Waller Festplatz. Für seine Neugestaltung sind 300 000 Euro vorgesehen, 199 000 Euro zahlt das Land als Fördermittel zurück. Abgerechnet werden muss bis Juli 2021. „Da haben wir Zeit. Deswegen und wegen der anderen akuteren Projekte planen wir beim Festplatz in diesem Jahr nur. Die Arbeiten starten erst kommendes Jahr.“ Dann soll unter anderem der ehemalige Verlauf des Schunterbogens auf der Fläche dargestellt werden – wahrscheinlich farblich.

