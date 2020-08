Grassel

In der Region rund um Meine treffen sich die Gottesdienstbesucher während der großen Ferien wieder zur Sommerkirche. Ein Ort wird dafür jeweils ausgewählt und rechtzeitig im Gemeindebrief bekannt gegeben. Jetzt war eigentlich geplant, den regionalen Gottesdienst auf dem Gelände an der Kirche in Grassel unter freiem Himmel zu feiern. Daraus wurde aber nichts. Wegen starken Regens hatte der Kirchenvorstand am frühen Morgen beschlossen, den Gottesdienst in die örtliche St. Vincenz-Kirche zu verlegen. Pastor Frank Eisel gestaltete in Vertretung der Meiner Pastorin Julia Kettler nicht nur den Gottesdienst – „weil der Organist krank ist, begleite ich die Gemeinde auch auf dem Keyboard“, informierte Eisel.

Thema der Predigt ist das Licht

Thema von Eisels Predigt war das „Licht“. So schilderte er dabei auch die Geschichte „von dem Himmel auf Erden“ und dabei von dem Zivi, der im Seniorenheim stur seinen Dienst versieht und dabei ein Lied pfeift. Überrascht hört er plötzlich, dass eine alte demente Frau leise mitsingt. Das gemeinsame Pfeifen und Singen wurde zum morgendlichen Ritual der beiden, laut Eisel „der Himmel auf Erden“. Weiterhin predigte er von der Heilung eines Blinden und berichtete dabei von den Jüngern Jesu, die ihren Rabbi dazu fragten: „Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern, dass er blind geboren ist?’“. Der Pastor beantwortete diese Frage mit den Worten von Jesus: „Nicht Sünde führt zur Erblindung. Wer sehen kann und nicht erkennen will, der bleibt in der Sünde.“

Besucher kommen in Gruppen mit dem Fahrrad

Rund 20 Gemeindemitglieder nahmen an der Sommerkirche in Grassel teil. Während der Ferien lösen sich die einzelnen Orte mit den Gottesdiensten ab. „Zu uns gehören Grassel, Meine, Calberlah, Essenrode, Ribbesbüttel, Rötgesbüttel und Isenbüttel“, erläuterte Eisel vor dem Gottesdienst. „Jede Gemeinde ist mal dran.“ Anlass für die Gründung der Sommerkirche ist dem Pastor zufolge die Urlaubszeit. Auch viele Pastoren mit Kindern sind im Urlaub, ebenso die Küster, Kantoren oder Organisten. Da sind einzelne Gottesdienste oftmals nicht so gut besucht. Bei der Sommerkirche schließen sich Eisel zufolge sogar manche Gemeindemitglieder aus anderen Orten zusammen und sie kommen – „manchmal in Gruppen – mit dem Fahrrad zur Predigt in die Nachbargemeinde.“

Sommerkirche im August Weitere Termine für die Sommerkirche an folgenden Sonntagen jeweils um 10 Uhr: 9. August., Isenbüttel, 16. August, St. Stephani in Meine, 23. August Essenrode.

Während der Gottesdienste zur Corona-Zeit wird laut Eisel besonders auf die Abstands-Regel geachtet. „Stühle und Bänke werden im Abstand von 1,50 Meter aufgestellt“, erläutert er. Auch ist es nur Personen aus einem Haushalt gestattet, gemeinsam auf einer Bank Platz zu nehmen. „Draußen im Open-Air-Gottesdienst hätten wir alle gemeinsam singen können, das ist in der Kirche aber nicht erlaubt“, verwies der Pastor auf mögliche Corona-Infektion durch Aerosole, also feinste Tröpfchen, die so leicht sind, dass sie in der Luft schweben. Aufgrund des großen 1,50-Meter-Abstands, den die Gemeindemitglieder einhielten, „können Sie aber die Masken während des Gottesdienstes absetzen“, meinte Eisel.

Von Hilke Kottlick