Grassel

Grassels neues Feuerwehrhaus nimmt Formen an. Inzwischen steht der Rohbau. Jetzt ist der Zimmermann am Zug.

„Das ist schon ein besonderes Ereignis.“ Immer wieder verschlägt es Jan Klages zur Baustelle hinter dem Duo aus Dorfgemeinschaftshaus und der Leichtbauhalle als provisorischem Gerätehaus. Grassels Ortsbrandmeister freut sich über den Baufortschritt am neuen Domizil. „In meinem Leben wird es kein weiteres neues Feuerwehrhaus geben.“ So wie er dürften viele Feuerwehrleute in Grassel empfinden.

Zur Galerie Das Richtfest ist nicht mehr allzu lange hin: Der Rohbau des neuen Feuerwehrhauses in Grassel steht. Jetzt ist der Zimmermann mit dem Dachstuhl dran. Die Samtgemeinde will den Bau winterfest bekommen.

Ende Juli ging es los, da kamen die Bagger. Viel eher, als Klages zu träumen gewagt hatte. Die Baugenehmigung habe gedauert, deshalb hatte er ursprünglich damit gerechnet, dass es doch erst im neuen Jahr was würde. Umso erfreuter sind er und seine Leute jetzt. In der ersten Zeit nach dem Spatenstich sei man jeden zweiten Tag vor Ort gewesen und habe Fotos gemacht. „Einer sogar mit der Drohne.“

Für alle Baustellen-Neugierigen aus Grassel hat die Feuerwehr am Bauzaun gleich noch ein Werbeplakat aufgehängt nach dem Motto „Mehr Einsatz zeigen“ und mit dem Aufruf zum Mitmachen. Gleich dahinter sieht man den Rohbau stehen. Zufrieden mit dem Einsatz der Handwerker zeigt sich auch Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn. Sie setzt darauf, dass sich jenes Bild hinter dem Bauzaun mit dem Plakat bald erneut wandelt.

Jetzt ist der Zimmermann am Zug

„Wir warten auf die Aussage des Zimmermanns, wann er das Dach richten kann“, sagt Kielhorn. So etwas ist immer eine wichtige Station im Bauablauf, nicht umsonst wird ein Richtfest traditionell gefeiert. „Alle anderen Gewerke richten sich danach, wann das Dach gedeckt werden kann.“ Kielhorns Ziel ist es, den Bau noch in diesem Jahr winterfest zu bekommen, damit drinnen weiter gearbeitet werden kann.

Terminversprechungen macht die Samtgemeindebürgermeisterin nicht. Beim Vordorfer Feuerwehrhaus hatte die Samtgemeinde im vorigen Jahr ausgerechnet Probleme gehabt, einen Dachdecker zu finden, und musste dieses Gewerk zweimal ausschreiben. So spricht Kielhorn auch beim Fertigstellungstermin recht weiträumig von der ersten Jahreshälfte 2021.

Feuerwehr ist längst wieder einsatzbereit

Für die Feuerwehr wäre das vor allem eine Frage der Geduld, weniger der Einsatzfähigkeit. Sie hat aktuell als Garage für die Fahrzeuge die Leichtbauhalle und nutzt die Räume des Dorfgemeinschaftshauses gleich daneben fürs Umziehen, Waschen und Besprechen. Nicht ganz so komfortabel wie ein echtes Feuerwehrhaus, aber besser als die Zeit nach dem Brand. Klages: „Wir sind dankbar, dass das geklappt hat.“ Denn richtig kompliziert war es vor der Nutzung der Leichtbauhalle.

So lief es ohne Leichtbauhalle

Bis zu deren Errichtung war es nämlich so, dass die Fahrzeuge in einer benachbarten Scheune untergebracht waren. Provisorische Lüfter hielten die Fahrzeuge innen auf mindestens sechs Grad Celsius plus – und mussten bei jedem Einsatz erst entfernt werden. Und noch ein weiterer Umstand ist Geschichte: Die Feuerwehrleute müssen nicht mehr auf der Rücktour von einem Einsatz am ganz alten Feuerwehrhaus anhalten, um gebrauchte Ausrüstung dort abzuladen und frische aufzuladen. Diese lagert ebenfalls in der Leichtbauhalle – und damit direkt bei den Fahrzeugen.

Von Dirk Reitmeister