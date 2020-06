Jetzt liegt Baugenehmigung fürs neue Feuerwehrhaus vor

Meine

Gute Nachrichten in der jüngsten Sitzung des Papenteicher Samtgemeinderates: Der Landkreis Gifhorn hat die Baugenehmigung für das neue Grasseler Feuerwehrhaus erteilt. Das teilte Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn mit. „Ich habe sie wirklich in der Hand gehalten.“

„Die Ausbildungsdienste werden demnächst wieder starten – in kleinen Einheiten“, berichtet Grassels Ortsbrandmeister Jan Klages der AZ auf Nachfrage. Auch den ersten echten Einsatz hat die Leichtbauhalle, die nach dem Brand des Feuerwehrhauses im vorigen Jahr das Übergangsdomizil ist, nun hinter sich. Die Wehr musste zu einem unklaren Brandgeruch ausrücken, der sich als Fehlalarm herausstellte. „Den Einsatz konnten wir gut abwickeln.“ Auch in Zeiten von Corona. Abstände einhalten sei in der Halle gut möglich.

Anzeige

Zur Galerie Nach dem Brand des Gerätehauses residierte Grassels Ortswehr erst in einer Scheune, aktuell in einer Leichtbauhalle. Für das geplante neue Feuerwehrhaus liegt jetzt die Baugenehmigung vor.

Ein Manko bleibt für die Wehr allerdings, dass die Leichtbauhalle keine Sanitärräume hat. Zum Waschen müssen die Einsatzkräfte rüber ins benachbarte Dorfgemeinschaftshaus. Wenigstens wolle man Desinfektionsspender in der Leichtbauhalle noch aufstellen, sagt Klages. Dass der Neubau nun in seinen Planungen einen wichtigen Schritt weiter ist, stimmt den Ortsbrandmeister und seine Leute optimistisch. „Uns freut es natürlich, dass die Baugenehmigung jetzt durch ist.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Wir haben die Baugenehmigung, und wir haben auch die Vereinbarung mit der Gemeinde Meine, dass wir das Grundstück nutzen können“, sagt Kielhorn im Gespräch mit der AZ. „Jetzt werden wir das erste große Gewerk, die Rohbauarbeiten, ausschreiben.“ Das habe die Samtgemeinde zum großen Teil vorbereitet und will es in Kürze veröffentlichen. Der Samtgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Stand der Dinge bei den Auszahlungen zur Kenntnis genommen. Demnach steht im aktuellen Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung für 450 000 Euro geschrieben, die im Haushaltsjahr 2021 zu Buche schlagen sollen. Das ist nötig, um Aufträge in diesem Jahr zu ermächtigen.

So ist die Ortswehr ohne Gerätehaus einsatzbereit Monatelang hielt ein Brandstifter den Papenteich im Sommer vorigen Jahren in Atem. Unter den neun Fällen, die aktuell das Landgericht Hildesheim verhandelt, ist auch der Brand des alten Feuerwehrhauses in Grassel am 6. Juli. Der stellte die Brandschützer vor große Probleme. Wenige Tage später war die Ortswehr aber wieder provisorisch einsatzbereit – zunächst standen die Fahrzeuge zusätzlich gesichert draußen, in der kalten Jahreszeit ergab sich eine nahe Scheune als vorübergehende Unterkunft. Die Einsatzkräfte nutzen seitdem das Dorfgemeinschaftshaus mit. Im September brachten sie den Bau einer Leichtbauhalle als Übergangsdomizil ins Gespräch. Ziel war es, die Fahrzeuge vor Ort zu halten. Ende September gab der Samtgemeinderat dafür grünes Licht. Drei Monate später war auch der vorgezogene Neubau des Grasseler Feuerwehrhauses – der stand sowieso bevor, nur nicht ganz so plötzlich – beschlossene Sache. Die Leichtbauhalle war Anfang Februar aufgestellt. Seitdem gab es einen Einsatz zu bewältigen, so Ortsbrandmeister Jan Klages. Er und seine Leute freuen sich auf den Neubau.

„Wir wollen so weit wie möglich kommen in diesem Jahr“, sagt Kielhorn. Es sei noch ein günstiger Zeitpunkt, um einen Bau zu beginnen. Ziel sei es sogar, noch in diesem Jahr fertig zu werden. „Wir arbeiten an dem Ziel, aber wir können es nicht versprechen. Ich weiß, was alles dazwischen kommen kann.“

Baugleich zum Wedesbütteler Feuerwehrhaus

Die Baugenehmigung jedenfalls nicht mehr. Der Landkreis Gifhorn hatte gegen die Planungen auch keine Einwände. Das verwundert Kielhorn nicht. Denn das, was die Samtgemeinde in Grassel bauen will, steht schon als „Schwesterschiff“ in Wedesbüttel.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Von Dirk Reitmeister