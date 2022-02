Papenteich

Frisch aus der Elternzeit meldet sich Papenteichs Gleichstellungsbeauftragte Brinja Hoffmann mit einem besonderen Projekt zurück. In ihrem Podcast „Gleich mal anders“ tauscht sie sich regelmäßig mit spannenden und interessanten Menschen aus dem Papenteich, dem Landkreis Gifhorn sowie der Region 38 zu den Themen Gleichstellung, Gender und Diversity aus.

Klar ist das Ziel: Keine Folge wird wie die andere. Denn die Gäste in Hoffmanns Podcast sind so bunt wie das Leben selbst. Vorurteile, Klischees und Hemmnisse abbauen, Kommunikation miteinander, Sichtweisen darstellen und austauschen. Raum geben. Dafür steht laut der Gleichstellungsbeauftragten der Podcast „Gleich mal anders“.

Meiner Rapper Benjisee Jilla ist Gast der ersten Folge

Die erste Folge erscheint am Dienstag, 8. Februar, auf Spotify. Zu Gast ist der Meiner Rapper Benjisee Jilla. Sein Song „Schweige nicht“ spricht sich gegen Rassismus und Diskriminierung aus. Verbale Gewalt gegen Frauen, gegen die „LGBTQIA+“-Community und gegen Menschen mit Migrationshintergrund werden laut der Gleichstellungsbeauftragten millionenfach gehört, geliked und gefeiert. Das fände Einzug in den Sprachgebrauch und in das Leben; bliebe oft unwidersprochen und werde so zur Normalität.

Was Brinja Hoffmann mit dem Podcast erreichen will

„Anders zu sein als andere erleben viele leider oft als eine Bürde. „Gleich mal anders“ soll deshalb ein Wegweiser oder zumindest ein Orientierungspunkt für Individualität und Vielfalt in unserer Gesellschaft sein. Als kommunale Gleichstellungsbeauftragte will ich Menschen, die etwas anders machen, eine Stimme geben, um dadurch Lernprozesse anzuschieben und Inspiration und Impulse zu geben. Vorbilder sind dabei so wichtig. Der Antrieb für meine Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte ist dabei mein Sohn. Ich wünsche mir, dass er in einer toleranteren Welt aufwächst, die möglichst frei von Geschlechterrollen und Klischees sowie Rassismus und Diskriminierung ist.“, erklärt Hoffmann ihre Idee.

„Gleich mal anders“ erscheint ab dem 8. Februar monatlich auf Spotify. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage der Samtgemeinde Papenteich unter dem Menüpunkt „Gleichstellung“.

Von der AZ-Redaktion