Groß Schwülper

In Sachen sichere Querung der Hauptstraße lässt die Gemeinde Schwülper nicht locker. Sie will sich erneut für den Bau einer Bedarfsampel in dem Abschnitt zwischen den Supermärkten einsetzen. Das machte Bürgermeister Uwe-Peter Lestin in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich.

Aus den neuen Siedlungen im Süden und Südosten von Groß Schwülper sollten Schülerinnen und Schüler nicht über die schmalen Fußwege der Braunschweiger Straße in Richtung Schulen streben, findet Lestin. Es gebe Geh- und Radwege durch die Siedlungen als Schleichwege zur Hauptstraße in Höhe der Einkaufszentren. Auch Radfahrende aus Lagesbüttel und Walle nutzten diese Routen. „Darum wollen wir eine Ampel haben“, so Lestin im AZ-Gespräch.

Fußgängerampel an der Hauptstraße in Groß Schwülper: Die Gemeinde strebt einen zweiten Anlauf an. Quelle: Sebastian Preuß

Der Bürgermeister rechnet mit einem Potenzial von rund 160 Kindern, die morgens zur Schule und mittags nach Hause die Hauptstraße queren müssen. „Wir machen eine neue Verkehrszählung.“ Lestin sieht gute Chancen, dass nach der Absage beim ersten Versuch diesmal das grüne Licht für die Ampel kommen könnte.

Noch Beratungsbedarf zu Pflegeheim an Braunschweiger Straße

Ein Haus mit 80 Betten an der Braunschweiger Straße, wo jetzt im Ort noch eine Ackerfläche ist: In der Gemeinde Schwülper ist ein drittes Pflegeheim geplant. Der Bürgermeister sieht dafür einen Einzugsbereich – über die Gemeinde hinaus – von rund 12 000 Einwohnern. Eigentlich wollte die Gemeinde in der Ratssitzung die Planung voran bringen, doch die Fraktionen sehen noch einmal Beratungsbedarf. „Das werden wir in der kommenden Sitzung aufgreifen“, sagt Lestin.

Zumindest hat der Gemeinderat die Neubesetzung eines Umlegungsausschusses auf den Weg gebracht. „Eigentlich wieder besetzt, er war lange nicht aktiv“, sagt Lestin. Mit einem Umlegungsverfahren will die Gemeinde wie bei vielen Bebauungsprojekten der Vergangenheit die Grundstücksfragen klären.

Verzögerung bei der Bauhof-Halle In und am neuen Verwaltungsgebäude bekommt auch die Gemeinde Schwülper die Probleme mit Engpässen bei Baufirmen durch volle Auftragsbücher und Baustoffmangel zu spüren. In seinem Bericht unterrichtete Bürgermeister Uwe-Peter Lestin den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung darüber, dass Fachleute die neue Bauhof-Halle – die ursprünglich als erstes fertig werden sollte – erst im ersten Quartal des kommenden Jahres aufstellen werden. Wenigstens seien nun die neuen Möbel für den Beratungsraum des neuen Rathauses nach mehrmaligen Verschiebungen endlich eingetroffen. „Dann können wir den Rest jetzt auch einräumen.“

Jagdbedarf-Fachhandel im Waller Gewerbegebiet

Reiseveranstalter raus, Jagdbedarfs-Fachhandel rein: Der Gemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung auch mit einer Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet Waller See. Er musste planrechtlich den Verkaufszweck reinschreiben.

Von Dirk Reitmeister