Groß Schwülper

Eine Ära endete am Dienstagabend für die Gemeinde Schwülper: Auf den bisherigen Amtsinhaber Uwe-Peter Lestin folgte Brigitte Brinkmann als neue Bürgermeisterin. Lestin hatte 31 Jahre das Amt inne, das Brinkmann nach Wahl durch den Rat mit 16 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen jetzt antrat.

„Ich bin hier heute nur noch als Alterspräsident tätig, weil sich niemand fand, der älter ist als ich“, leitete Lestin die konstituierende Sitzung des neu gewählten Rates ein. Der auf eigenen Wunsch aus dem Amt geschiedene Ex-Bürgermeister nahm flugs noch zwei Ehrungen vor: Talene Wiards-Reißmann (SPD) erhielt goldene Nadeln vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund sowie von der Gemeinde Schwülper für 25-jährige ehrenamtliche Ratsarbeit. Und Maik Bernhardt war immerhin schon zehn Jahre im Rat aktiv.

Gemeinde will zwei Kreisel auf der Hauptstraße

Zudem berichtete Lestin, dass ein Verkehrsgutachten in Arbeit sei. Gewollt seien zwei Kreisel auf der Hauptstraße – einer statt der Kreuzung mit der Schlossstraße, der andere statt der Kreuzung mit der Braunschweiger Straße. Die Entscheidung darüber träfen letztlich der Landkreis Gifhorn und die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. An den Baukosten sei die Gemeinde dann allerdings über die Nebenanlagen beteiligt: „Da bleibt schon einiges an uns hängen“, meinte Lestin.

Für den Neubau des Waller Lehmweges liege inzwischen eine Zusage auf Förderung über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) in Höhe von mindestens 60 Prozent vor. Der neue Rat müsse nun entscheiden, wann der Neubau erfolgen soll. Über die Dorfentwicklung erhoffe man sich dagegen einen 53-prozentigen Zuschuss zur Grundsanierung des ehemaligen Gemeindebüros. Der Startschuss falle wohl erst 2023. Für die Sanierung der Kindertagesstätte in Groß Schwülper dürfe man sich über eine 80-prozentige Förderung freuen – satte 440.000 Euro, sagte Lestin. Und für das Sportheim in Rothemühle habe man einen Zuschuss beim Landkreis beantragt.

Bürgermeisterin Brinkmann lobt ihren Vorgänger

Fraktionen bilden im neuen Rat die SPD um Talene Wiards-Reißmann, die CDU um Sascha Guhr und die Grünen um Frank Kubarič, eine Gruppe WGS und FDP um Alexander Jankowski. Die AfD übernimmt mit Frank Lange bloß ein Grundmandat. Der 19-köpfige Rat – zwei Mitglieder fehlten – kürte die Sozialdemokratin Brigitte Brinkmann zur neuen Bürgermeisterin. Erster Gratulant war ihr Amtsvorgänger Lestin. Brinkmann lobte ihn für „mehr als 30 Jahre, in denen du unsere Gemeinde leidenschaftlich angeführt hast.“ Die übrigen Fraktionen und Gruppen hatten keine Gegenkandidaten benannt.

Brinkmann dankte für das Vertrauen des Rates über alle Fraktionen hinweg. „Ich möchte eine Bürgermeisterin für alle sein“, sagte sie. Und sie unterstrich, dass alle Ratsmitglieder für ihr ehrenamtliches Engagement Dank und Anerkennung verdienen: „Gemeinsam spiegeln wir für fünf Jahre den Wählerwillen wider.“ Bei der Umsetzung der Beschlüsse könne man auf das Team aus Verwaltung und Bauhof zählen. Sie werde ebenso viel Herzblut wie Vorgänger Lestin ins Amt stecken, es aber „sicherlich mit anderer Handschrift“ ausüben, sagte Brinkmann.

Der Verwaltungsausschuss besteht weiterhin aus sieben Mitgliedern. Neben Bürgermeisterin Brinkmann gehören ihm Talene Wiards-Reißmann und Udo Voiges aus der SPD, Sascha Guhr und Michael Lutz aus der CDU, Frank Kubarič (Grüne) sowie Alexander Jankowski (WGS/FDP) an. Der Rat wählte mit 16 Ja bei drei Enthaltungen Lutz und Kubarič zu gleichberechtigten Stellvertretern der Bürgermeisterin.

Ausschussvorsitzende benannt

Den Umwelt- und Planungsausschuss führt Sascha Guhr an, den Jugend-, Sport- und Kulturausschuss Talene Wiards-Reißmann, den Bauausschuss Stefan Domke (Grüne) und den Haushalts- und Finanzausschuss Detlef Elxnat (SPD). Der Rat beschloss, die Themenzuweisung für die Ausschüsse Anfang 2022 gemeinsam mit der Verwaltung neu zu regeln. „Das ist doch schon mal ein guter Einstand“, kommentierte Brinkmann das einstimmige Votum.

Geschlossen sprach sich der Rat auch für eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von fast 29.500 Euro aus für die Überarbeitung des Bebauungsplanes Rosenstraße. „Wir haben begonnen, einige B-Pläne anzupassen“, sagte Brinkmann. Das ursprünglich angesetzte Budget reichte aber nicht aus. Frei wird übrigens voraussichtlich ab Januar eine barrierefreie Wohnung im neuen Verwaltungsgebäude. Sie soll bevorzugt an Menschen mit Behinderung vermietet werden. Alle anderen Wohnungen sind vergeben.

Von Ron Niebuhr