Rötgesbüttel

Hochwasserschutz und erneuerbare Energien standen auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Rötgesbüttel. Südlich des Ortes sollen ein Rückzugsraum für die Ausbütteler Riede entstehen, wenn die mal zu viel Wasser führt, und nicht weit weg davon ein Photovoltaik-Feld. Für beides gab das Gremium grünes Licht.

„Wir hatten 2013 ein ziemliches Hochwasser-Ereignis“, blickt Bürgermeister Hermann Schölkmann im AZ-Gespräch zurück. Straßen, Gärten und Bahnstrecke standen damals unter Wasser. „Daraufhin hat die Gemeinde ein Hochwasserschutz-Gutachten erstellen lassen.“

Land unter in Rötgesbüttel 2013: Nun nehmen Planungen zu Hochwasserschutzmaßnahmen Fahrt auf. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Kleinere Maßnahmen seien bereits vorgenommen worden. Schölkmann nennt die Optimierung von Durchflussmengen in Kanälen. „Jetzt soll etwas Großes gemacht werden.“ Das Gutachten habe bereits die sogenannte Retentionsfläche für die Ausbütteler Riede als Priorität-1-Maßnahme gewertet. Doch das kostet einen „ziemlichen Batzen Geld“. Seit 2019 gebe es nun die Möglichkeit, das über Zuschüsse aus dem Dorfentwicklungsprogramm zu finanzieren.

Der Rat habe beschlossen, das Dorferneuerungsprogramm so zu ändern, dass der Rückzugsraum für die Ausbütteler Riede in die Kategorie 1 eingestuft ist. „Ich werde jetzt einen Antrag schreiben.“ Der muss bis Mitte September beim zuständigen Amt in Braunschweig eingegangen sein.

Weitere umfangreiche Gutachten sind nötig und brauchen Zeit

2023 soll das Becken gebaut werden, sagt Schölkmann. Früher gehe nicht, denn weitere Gutachten zu Ökologie und Wasserrecht müssten 2022 erstellt werden – was einen gewissen Zeitraum in Anspruch nehme, da das Gutachten diverse Jahreszeiten berücksichtigen muss.

Immer mehr Besucher im Jugendclub Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber grundsätzlich ließ der Gemeinderat Rötgesbüttel schon Wohlwollen durchblicken: Die Frage, ob der Jugendclub eine zweite Kraft bekommt, wurde zunächst vertagt. „Die Zahl der den Jugendtreff besuchenden Jugendlichen ist nach der Wiederöffnung erfreulicherweise sehr gestiegen“, schreibt das Gemeindebüro in der Beschlussvorlage. Durchschnittlich werde von zwölf bis 15 Besuchern pro Öffnungstermin berichtet und als Folge daraus die stundenweise Einstellung einer weiteren Betreuungsperson empfohlen. „Wir freuen uns darüber, dass es mehr Zuspruch gibt, und sehen die Notwendigkeit, dass die Betreuungskraft entlastet wird“, sagt Bürgermeister Hermann Schölkmann. Doch der Gemeinderat soll darüber erst in der Beratung zum Haushalt des kommenden Jahres entscheiden.

Vertagt hat der Rat einen Beschluss über eine Beteiligung an einem gemeinsamen Hochwasservorhersagesystem über Pegel an den Bächen der Region mit diversen Nachbargemeinden. Da wolle der Rötgesbütteler Rat zunächst mit dem Leitenden Ingenieur sprechen, wie relevant das System für Rötgesbüttel sei.

Photovoltaik-Feld: Südlich von Rötgesbüttel könnte bald regenerative Energie Strom erzeugen. Quelle: Sven Hoppe dpa Archiv

Strom aus erneuerbaren Energien: Photovoltaik bei Rötgesbüttel geplant

Zustimmung gab es für ein mögliches Vorhaben zu erneuerbaren Energien im Süden Rötgesbüttels. Es gibt laut Schölkmann Überlegungen, auf einer minderwertigen Ackerfläche östlich der Bahnstrecke und südlich des Ortes ein Photovoltaikfeld anzulegen. „Das kann maximal zehn Hektar groß sein.“ Würde der Investor diese ganz ausnutzen, könnte das Photovoltaikfeld Strom für 3 600 Drei-Personen-Haushalte produzieren, sagt Schölkmann.

Die Gemeinde begrüße das Vorhaben. „Wir wollen unseren Beitrag zu Klimaschutz und Ökologie leisten.“ Schölkmann will nun mit den Grundstückseigentümern und dem Investor Gespräche führen. Eine Maßgabe aus dem Ratsbeschluss: Die Gemeinde wird nur dann alle planerischen Voraussetzungen (B-Plan) schaffen, wenn die Betreiber-Firma des Photovoltaikfeldes ihren Firmensitz in Rötgesbüttel nimmt.

Von Dirk Reitmeister