Politik stellt Weiche für Park-and-Ride in Rötgesbüttel

Es bleibt bislang dabei: Im Dezember soll der neue Kreuzungsbahnhof mit Begegnungsgleis in Rötgesbüttel fertig sein und der Stundentakt beim Erixx zwischen Gifhorn und Braunschweig starten. Das gab Bürgermeister Hermann Schölkmann (WiR) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekannt. Bauarbeiten wird es einen Steinwurf weiter nördlich auch danach noch geben. 2021 will die Gemeinde einen Park-and-Ride-Platz bauen. Damit will auch Rötgesbüttel seinen Beitrag dazu leisten, dass mehr Pendler vom Auto in die Bahn umsteigen, wenn es denn endlich eine bessere Anbindung auf der Regionalbahnstrecke gibt.

Zentraler Punkt ist die Grünfläche mit den Königseichen im Bogen der Bahnhofstraße, wo heute Material und Dixie-Toilette für die Bauarbeiten am Bahnhof gelagert sind. Dort will die Gemeinde eine Einbahnstraße als Zufahrt für 24 Stellflächen pflastern lassen. Die Königseichen sollen stehen bleiben, nur eine, die sich selbst angepflanzt hat im Zentrum der Fläche, muss laut Schölkmann fallen. Weitere sieben Stellplätze sind nördlich des Ärztehauses vorgesehen.

So groß werden die Parkplätze

Die Kommunalpolitik nahm am Ingenieur-Entwurf noch einige Änderungen vor, unter anderem auch erst in der Sitzung des Gemeinderats. Dietmar Balke ( SPD) merkte an, dass die geplante Länge von 4,30 Meter pro Stellplatz doch etwas eng bemessen sei für moderne Autos. Daraufhin beschloss der Gemeinderat, dass die Parkplätze fünf Meter lang und 2,60 statt 2,50 Meter breit sein sollten.

Außerdem werden einige Stellplätze, die noch im Entwurf an der Außenseite der Kurve der zu errichtenden Einbahnstraße eingetragen sind, auf der anderen Seite der Geraden entstehen sollen. Die Kommunalpolitiker stimmten auch dafür, die Parkflächen nicht zu pflastern, sondern aus Rasengittersteinen zu erstellen, um weniger Fläche zu versiegeln. Die Einbahnstraße dagegen wird gepflastert.

Hat das Zugpfeifen bald ein Ende?

Herrscht bald Ruhe am Ochsenberg? Dort plant die Deutsche Bahn laut Schölkmann, den umstrittenen Übergang mit einer Umlaufsperre zu versehen. An dieser könnten Fußgänger und Radfahrer, die abzusteigen haben, die Zugstrecke queren. Die Bauweise der Umlaufsperre zwinge sie geradezu dazu, die Schienen einzusehen, sagt Schölkmann. „Wenn wir Glück haben und die Anwohner ihre Hecken noch etwas stutzen, entfällt das Pfeifen der Züge“, sagt der Bürgermeister. Er hofft, dass diese Baumaßnahme der Bahn parallel zum neuen Bahnhof fertig wird – auch wenn beide Maßnahmen nichts miteinander zu tun hätten.

Von Dirk Reitmeister