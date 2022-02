Adenbüttel

Der Dorfteich in Adenbüttel soll in diesem Jahr gründlich saniert werden. Wie Bürgermeisterin Doris Pölig in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mitteilte, sind bereits massive Auslichtungsmaßnahmen durchgeführt worden. Damit werden mehr Sonneneinstrahlung ermöglicht und der Laubeintrag gemindert. Dies wirke sich positiv auf die Wasserqualität aus, auch einer drohenden Verlandung werde entgegengesteuert.

Als weitere Maßnahme ist im August geplant, den Teich auszubaggern. Diese Arbeiten konnten bisher nicht durchgeführt werden, um das Vorkommen von Knoblauchkröten nicht zu gefährden. Die streng geschützten Amphibien überwintern derzeit im Gewässer, später wächst hier der Nachwuchs auf. Erst im Sommer sind die Kröten abgewandert und nicht mehr durch die Baggerarbeiten gefährdet. Die Teichsanierung wird aus Mitteln der Bingo-Lotto-Stiftung des Landes Niedersachsen gefördert.

Sanierungsmaßnahmen an Straßen und Fußwegen

Im Wohngebiet „In den Ackern“ wurde Straßenpflaster ausgetauscht und damit Gefahren für Radfahrer behoben. Auf Fußwegen wurden Stolperfallen beseitigt. Zehn Gehwegabsenkungen wurden vorgenommen, um damit die Barrierefreiheit fortzuführen. Ähnliche Maßnahmen sind nach Angaben der Bürgermeisterin auch in Rolfsbüttel vorgesehen. Doris Pölig freute sich, dass mit einer Lieferung und Verarbeitung von 50 laufenden Metern Robinienholz die Arbeiten an den Außenanlagen des Kindergartens abgeschlossen werden konnten. Maßgeblich beteiligt an den Arbeiten waren etwa 20 Eltern, die in zehn Einsätzen mindestens 400 Arbeitsstunden geleistet haben. „Dafür danke ich allen Beteiligten ganz herzlich“, sagte die Bürgermeisterin. Die Gemeinde habe zwar beispielsweise Sand und Holz beigesteuert, doch wesentlichen Anteil hatte auch der Kiga-Förderverein, der 15 000 Euro an Fördermitteln eingeworben und die Arbeitseinsätze gemeinsam mit der Kindergartenleitung organisiert hatte.

Als nächstes großes Projekt stehen Straßenbauarbeiten in der Alten Schulstraße und der Westerendstraße rund um die Kirche an. Untersuchungen per Plattendruck haben ergeben, dass die Gründung noch stabilisiert werden muss. Dadurch verzögere sich das ganze Projekt und einige Bewohner seien mit dem Problem konfrontiert, ihre Zugänge zu erreichen. Nacharbeiten stehen zwingend auch für die Firma an, die in Adenbüttel Glasfaserkabel verlegt hat. Nicht in 40 Zentimetern Tiefe, wie vereinbart, sondern nur in 15 bis 20 Zentimetern sei das Kabel verlegt worden.

Von Burkhard Heuer