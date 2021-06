Corona erschwert die Arbeit der Feuerwehr seit Monaten. Inzwischen sinkt die Inzidenz – für die Gemeindefeuerwehr Papenteich Anlass, in der Jahresversammlung Bilanz für 2020 zu ziehen und einen Ausblick auf die kommenden Monate zu wagen. Da steht noch so einiges an Projekten an.