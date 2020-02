Positive Mitgliederentwicklung und viele Großbrände

Papenteich

Die Papenteicher Gemeindefeuerwehr zog am Samstag Jahresbilanz. Gemeindebrandmeister Peter Chlebik erinnerte an die markantesten Einsätze. Zudem wagte die Kommandositzung in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Meine einen Ausblick auf 2020. Auch Wahlen, Ehrungen und Beförderungen standen auf dem Programm.

Mehr Brände , weniger Hilfeleistung

332 Mal rückten Ortsfeuerwehren aus der Samtgemeinde Papenteich im vergangenen Jahr aus. Damit fielen 49 Einsätze weniger an als 2018. Im Einsatzgeschehen gab es eine Verschiebung: weniger technische Hilfeleistungen – 119 statt 141 –, dafür mehr Brandeinsätze – 209 statt 187. In der Zahl blinder Alarme und sonstiger Einsätze war ein deutlicher Rückgang von 53 auf vier zu verzeichnen. Die Anforderungen waren im ersten Quartal 2019 breit gefächert. Mal galt es Öl auf Gewässern einzudämmen oder Rehe aus dem Mittellandkanal zu retten, mal verunfallte Personen aus Fahrzeugen zu befreien oder Ölspuren nach Verkehrsunfällen zu beseitigen.

Eine Brandserie

Allein im zweiten und dritten Quartal verbuchte die Gemeindefeuerwehr 200 Einsätze. Neben Ölspuren, Verkehrsunfällen und Entstehungsbränden zeichneten sich dabei folgende Schwerpunkte ab: Flächenbrände teils von extremem Ausmaß, eine Brandserie in der Gemeinde Meine unter anderem mit zwei zeitgleichen Großeinsätzen in Wedelheine und Wedesbüttel sowie der Zerstörung des Feuerwehrhauses in Grassel. Hinzu kamen ein Großbrand von zwei Wohnhäusern in Rötgesbüttel und – teils täglich – Tierrettungen aus dem Mittellandkanal. Im vierten Quartal brannte ein Gebäudekomplex in Wedelheine nieder, in Meine brach ein Wasserrohr und im Gewerbegebiet Waller See wurde eine Bombe gefunden.

Gute Zahlen in der Statistik

„Erfreulich ist, dass wir in allen Teilen Zuwächse zu verzeichnen haben“, sagte Gemeindebrandmeister Chlebik mit Blick auf die Mitgliederstatistik. Die Zahl der Aktiven stieg von 725 auf 745, die Zahl der Jugendlichen von 188 auf 201, die Zahl der Kinder von 176 auf 190 und die Zahl der Musiker von 105 auf 108. Insgesamt engagieren sich 1244 Papenteicher in einer der 15 Ortswehren zwischen Rötgesbüttel und Walle, Wedelheine und Didderse. Hinzu kommt noch eine stattliche Zahl fördernder Mitglieder, die allerdings vom Gemeindekommando nicht statistisch erfasst wird.

Wahlen, Ehrungen und Beförderungen Die Kommandositzung wählte Mark Hauer zum Gerätewart, Jürgen Dierks zum Beauftragten für Brandschutzerziehung mit Elke Baumgart als Stellvertreterin sowie Marcel Calberlah zum Beauftragten für Musik. Die Gemeindejugendfeuerwehr führt Vanessa Hagelberg mit den Stellvertretern Armin Rapprich und Jan Schulze an. Befördert wurden Jan Klages zum Oberbrandmeister, Eike Wiechmann und Wolfgang Dee zum Brandmeister, Torsten Müller zum Hauptlöschmeister, Christian Rode und Mailin Pieper zum Oberlöschmeister sowie Florian Reinhardt und Martin Meier zum Löschmeister. Marco Bührig erhielt das Deutsche Feuerwehrehrenzeichen in Bronze und Walter Fricke die Ehrennadel in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes Gifhorn.

Mit Truppmannlehrgängen, Fortbildungen für Führungskräfte und Atemschutzgeräteträger, Erster Hilfe und Fahrausbildungen, Ausbildung in technischer Hilfeleistung und Absturzsicherung sowie Leistungsvergleichen machten sich die Aktiven fit für Einsätze. Insgesamt belegte man 119 Plätze bei Lehrgängen auf Kreis- und Landesebene. Für 2020 ist die Truppmann-Ausbildung bereits festgelegt für den Zeitraum vom 22. Februar bis 21. März.

Als Anschaffungen vorgesehen sind 2020 beziehungsweise 2021 je ein TSF-W für Vordorf und Lagesbüttel, ein TLF 3000 sowie ein Stromerzeuger für Meine, daneben ein Zugführungsfahrzeug. Die Kameradschaftspflege soll auch 2020 nicht zu kurz kommen. Geplant sind ein Treffen ehemaliger Ortsbrandmeister am 19. April und der Feuerwehrball am 24. Oktober.

Von Ron Niebuhr