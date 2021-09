Gemeinde darf Dunkelampel an Hauptstraße in Groß Schwülper bauen

Groß Schwülper

Groß Schwülper ist einer Dunkelampel an der Hauptstraße in Höhe des Einkaufszentrums einen wichtigen Schritt näher gekommen. Jetzt gab es nämlich grünes Licht von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, der die L 321 gehört. Installieren wird sie die Anlage nicht, das hat die Gemeinde vor. Im kommenden Jahr soll es so weit sein.

Die gute Nachricht hatten Bürgermeister Uwe-Peter Lestin und Verwaltungschefin Cosima François am Montag in der Post. Wolfenbüttel hat nun nichts mehr gegen die Dunkelampel. Das war nicht immer so. „Nach langem Kampf“ sei nun das Okay da, so Lestin beim Ortstermin am Donnerstag. Denn die erste Anfrage nach einer Dunkelampel startete die Gemeinde 2016, die Ablehnung kam ein Jahr später. Dann gab es noch eine neue Zählung 2018. „Es passierte nichts weiter.“

Die Querungshilfe wird häufig genutzt

Grünes Licht für die Dunkelampel: Die Landesbehörde stimmte nun einer Installation in Groß Schwülper zu. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Während François und Lestin das Projekt und sein Werden erläutern, queren immer wieder Fußgängerinnen und Fußgänger die Hauptstraße an der Querungshilfe in Höhe Lidl. „Und es ist jetzt hier eher eine ruhige Zeit am Mittag“, sagt Lestin. Mütter mit Kinderwagen und Schülerinnen und Schüler auf dem Nachhauseweg gehen am Pressegespräch vorbei: Vor allem um letztere geht es Lestin. Er schätzt, dass aus den Siedlungen südlich der L 321 rund 140 Kinder den Schulweg antreten.

„Sie könnten die Braunschweiger Straße entlang gehen. Die ist an manchen Stellen sehr schmal, und von hinten donnern die Lastwagen heran“, winkt Lestin ab. Über straßenferne Geh-Radwege und verkehrsberuhigte Zonen durch Siedlungen könnten die Kinder viel sicherer die Oberschule und die Grundschule erreichen, und da kommt die Dunkelampel ins Spiel. Denn jene Alternativ-Route, die auch Waller und Lagesbütteler gut nutzen könnten, quert genau am Einkaufszentrum die stark befahrene Hauptstraße.

Eine neue Zählung lief vor den Sommerferien

Vor den Sommerferien sei nochmal gezählt worden, so François. Ergebnis: In der Spitzenstunde fuhren rund 540 Fahrzeuge die Hauptstraße entlang, während 30 Fußgänger sie querten. Das habe die Landesbehörde nun überzeugt, zumal die Polizei auch zugestimmt habe, so Lestin.

Die Gemeinde will die Ampel im kommenden Jahr installieren

Die Mittelinsel werde an der Stelle bleiben, sagt Lestin. Die Rillen-Steine für den barrierefreien Übergang auch für Seheingeschränkte sind bereits vorhanden. Dennoch rechnet die Gemeinde mit Kosten von 42 300 bis 48 200 Euro. In diesem Jahr wird es mit der Verwirklichung aber nichts mehr. Lestin: „Bauen können wir erst nächstes Jahr.“

Von Dirk Reitmeister