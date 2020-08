Am Zaun zum Nachbargrundstück stehen zwei Schneeschilde für den Winterdienst, ebenso ein Arbeitskorb für den Frontlader und ein Mähwerk: Nicht nur das Gemeindebüro ist zu klein geworden für all die Aufgaben, die die Gemeinde Schwülper inzwischen zu erledigen hat, sondern auch ihr Bauhof. „Wir dachten, das alte Feuerwehrhaus wäre gut“, sagt Bürgermeister Uwe-Peter Lestin. Immerhin hat es drei Garagen. Doch inzwischen gibt es so viele Fahrzeuge und Gerätschaften, dass auch dieses Raumangebot nicht mehr reicht. Vieles ist deshalb auf dem Außengelände abgestellt. Doch Abhilfe ist in Sicht. Nicht weit vom Bauhof entfernt entsteht das neue Verwaltungsgebäude. Hinter dem Rohbau hat die Gemeinde nun einen Hügel abtragen lassen. „Das Grundstück ist jetzt total eben.“ Darauf will die Gemeinde eine zehn Mal 20 Meter große Halle aufstellen nur für die Fahrzeuge des Bauhofs. Dieser selbst bleibe aber an seinem bisherigen Standort. Die Halle werde in der kommenden Woche ausgesucht und bestellt.