Groß Schwülper

Feierlicher Moment an der Schlossstraße in Groß Schwülper: Bürgermeister Uwe-Peter Lestin ( SPD) legte am Dienstagvormittag den Grundstein für das neue Verwaltungsgebäude der Gemeinde. Rund 30 Gäste, Vertreter unter anderem von Rat, Verwaltung und beteiligten Baufirmen, waren dabei.

„Da hätte ruhig Rathaus drauf stehen können“, sagt der Bürgermeister und Bauhilfsarbeiter auf Zeit, als er die Patrone mit der Aufschrift „Verwaltungsneubau“ in den Grundstein versenkt. Noch ein bisschen Mörtel drauf, zusammen mit dem Fachmann an seiner Seite – fertig. „Es geht hier wie das Brezelbacken.“ Damit lobt Lestin keinesfalls das Tempo beim Grundstein, sondern generell auf der Baustelle.

Zur Galerie Das alte Gemeindebüro ist längst zu klein: Jetzt entsteht an der Schlossstraße in Groß Schwülper das neue Verwaltungsgebäude der Gemeinde. Am Dienstag war Grundsteinlegung.

Das Betonfundament liegt. Auch so ein Beispiel für Schnelligkeit und Taktung, schwärmt Lestin. Bei der Bestellung des Betons sei dessen Schalung noch gar nicht da gewesen, bei seiner Lieferung schon. So seien die Arbeitsschritte fließend ineinander übergegangen. Inzwischen ragen fast 20 Stahlarmierungen in Säulenform heraus. Mit einem kompakten Kran stapeln die Maurer große Steinblöcke aufeinander, so entsteht bereits an der Nordseite die erste Wand. Wer sich nicht auskennt, muss den Grundstein erst einmal suchen, von der Straßenseite aus an einigen Steinstapeln, die Wände werden wollen, vorbei manövrieren.

Wenn es nach Lestin geht, kann es so weiter gehen. „Mein Wunsch ist, dass wir möglichst bald einziehen.“ Möglichst bald heißt in diesem Fall April 2021. „Im Oktober muss alles dicht sein. Im Winter soll der Innenausbau laufen.“

„Bisher haben wir immer für andere gebaut“, sagt Lestin und zählt Straßen, Sportplätze und „Kindertagesstätten ohne Ende“ auf. „Diesmal bauen wir für uns. Das ist zwingend notwendig. Unsere bisherige Unterkunft ist wie Käfighaltung.“ Ratsfrau Waltraud Wannhoff ( CDU) erinnert sich daran, wie sie bereits vor Jahren mal das Wort Rathaus in einer öffentlichen Sitzung in den Mund genommen hatte und damit in der Gemeinde nicht nur auf Verständnis gestoßen sei. Doch nun entstehe das neue Verwaltungsgebäude.

Gemeinde investiert 2,8 Millionen Euro 2,8 Millionen Euro investiert die Gemeinde Schwülper in ihr neues Verwaltungsgebäude. Das Haus wird aber nicht nur die Verwaltung beherbergen. Dann hätte laut Bürgermeister Uwe-Peter Lestin auch ein Flachbau gereicht, der an der Stelle nicht ins Ortsbild passen würde. Im Erdgeschoss ist der Platz für die Verwaltung: fünf Büroräume, ein Bürgermeister-Zimmer und ein Sitzungsraum für den nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss. Rat und Fachausschüsse sollen weiterhin im Bürgerhaus tagen, wo Publikum möglich ist. Im Obergeschoss und im Staffelgeschoss – ein zweites Obergeschoss mit höchstens 60 Prozent Fläche von dem darunter – entstehen rund ein halbes Dutzend Wohnungen. „Wir können mitten im Dorf nicht so einen Flachbau hinsetzen. Das wäre Platzverschwendung“, sagt Lestin. So schlage die Gemeinde zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie schaffe mit der 2,8-Millionen-Euro-Investition Verwaltungsräume und Wohnraum. Und das alte Verwaltungshaus? Die Gemeinde will es laut Lestin ausräumen, sanieren und für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen.

„Zu Anfang saßen da zwei Leute“, sagt Lestin über den bisherigen Standort in der alten Schule. „Verwaltung vermehrt sich ungeschlechtlich.“ Deshalb müssten sich insgesamt acht Leute jetzt die Räume teilen – wenn auch nicht alle zeitgleich, weil sich einige eine Vollzeitstelle teilen. Dennoch sei es zu eng in der jetzigen Verwaltungsstelle, vor allem wenn Bürger mit einem Anliegen vorbei kommen.

Aktuell entspannt die Corona-Pandemie die Situation, weil einige Verwaltungsbeschäftigte im Homeoffice sind. Corona hinterlässt auch jetzt schon im Neubau Spuren: In der Grundsteinpatrone sind nicht nur Tageszeitungen vom Dienstag, die aktuelle Kostenaufstellung, ein Luftbild der Gemeinde und ein Dachnagel vom alten Verwaltungsgebäude verewigt, sondern auch eine Mund-Nasen-Schutzmaske. Lestin würde zu gern die Gesichter der Archäologen oder Bauarbeiter sehen, die in Zukunft mal die Patrone wieder ausgraben sollten.

Von Dirk Reitmeister