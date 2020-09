Rötgesbüttel

Parkplätze am Bahnhof schaffen, für neues Bauland sorgen, den Eichenprozessionsspinner bekämpfen – vor diesen Aufgaben stand jetzt Rötgesbüttels Rat.

Der tagte am Montagabend in der Bürgerhalle mit den coronabedingt erforderlichen Abständen. Bürgermeister Hermann Schölkmann erläuterte, dass man am Bahnhof, dessen Erweiterung durch die Deutsche Bahn übrigens planmäßig verläuft, neue Parkplätze schaffen wolle. Bisher hakte es bei diesem Vorhaben etwas, denn „der Wasserverband wollte keine Fläche für Behindertenparkplätze an uns abtreten“, berichtete der Bürgermeister. Inzwischen konnten sich Gemeinde und Wasserverband aber einigen. Der Rat fasste daher einstimmig den Satzungsbeschluss zur Änderung der Bebauungsplanes Südfeld. Die Baukosten für die Parkplätze blieben für die Gemeinde dank kräftiger Zuschüsse sehr überschaubar, sagte Schölkmann.

Woche für Woche fragen Bauwillige nach freien Grundstücken

Hinsichtlich der Ausweisung von neuem Bauland steht man ganz am Anfang: „Wir führen aktuell keine Bauinteressentenliste“, versicherte der Bürgermeister. Dementsprechend sei man auch noch „ganz, ganz weit weg von der Vermarktung“, obgleich Woche für Woche Bauwillige in der Verwaltung nachfragen. Der Rat gab dem Bürgermeister grünes Licht, mit den Eigentümern der ins Auge gefassten Flächen sowie mit möglichen Erschließungsträgern zu verhandeln.

In Frage kämen für neues Bauland nur Flächen südlich des Dorfes. Denn im Osten verlaufe bald die neue Umgehung der Bundesstraße 4 und im Westen die Bahnlinie, erklärte Stefan Konrad ( SPD). Schölkmann zählte die Flächen auf: der Rodelberg, der eh schon im B-Plan erfasst ist, das derzeitige Maisfeld südlich davon sowie gegenüber liegende Felder östlich der B 4. „Wir stellen uns Mischgebiete an der Bundesstraße vor und dahinter Wohngebiete“, sagte der Bürgermeister. Insgesamt sehe man ein Baugebiet vor, dass „ähnliche Dimensionen erreicht wie das Südfeld“, so Schölkmann. Gegebenenfalls sollte man Teilflächen reservieren, um später einmal einen neuen Sportplatz und eine größere Sporthalle zu bauen, empfahl Konrad.

Gemeinde will Eichenprozessionsspinner biologisch bekämpfen

Zahlreiche Bäume in der Feldmark waren vom Eichenprozessionsspinner befallen. „Zum Glück aber nicht so stark, dass die Bäume Schaden genommen haben“, berichtete Schölkmann. Dennoch müsse man künftig verstärkt gegen die allergenen Raupen vorgehen. Dabei setzen die Rötgesbütteler auf biologische Bekämpfung mit Fadenwürmern. „Die Erfolgsquote soll bei 90 Prozent liegen“, betonte der Bürgermeister. Zudem verteile man im Winter wieder kostenlos Nistkästen an die Dorfbewohner – in der Hoffnung, dass sich natürliche Feinde der Raupen ansiedeln, zum Beispiel Meisen.

Von Ron Niebuhr