Rötgesbüttel

Nach den Bauarbeiten ist vor den Bauarbeiten. Wenn die Bahn-Bauarbeiter nach Fertigstellung des neuen Kreuzungs-Bahnhofs und Abriss des alten Bahnsteigs abgezogen sind, wird es wohl nicht mehr allzu lange dauern, und die nächsten Tiefbauer kommen an die Rötgesbütteler Bahnhofsstraße. Denn die Gemeinde hat dort auch noch etwas vor: einen Park-and-Ride-Platz.

Die Fläche im Bogen der Bahnhofstraße haben noch die Firmen in Beschlag genommen, die den neuen Bahnhof gebaut haben. Vorher war sie eine freie grüne Fläche allein mit den Königseichen darauf. Auch nach Abzug der Baufirma wird das Gelände nicht mehr lange so aussehen wie davor. Die Königseichen sollen bleiben – bis auf einen Baum, der sich selbst angepflanzt hat –, ansonsten werden dort im kommenden Jahr 24 Stellplätze für Autos entstehen. Weitere sieben sind am Ärztehaus nur einen Steinwurf weiter in Richtung altes Bahnhofsgebäude geplant.

Anzeige

24 Stellplätze hier, sieben weitere am Ärztehaus: Für Rötgesbüttels Park-and-Ride-Platz müssen die Königseichen aber nicht weichen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

„Wir haben sowohl die Finanzierung in trockenen Tüchern als auch den Zuschussantrag gestellt“, sagt Bürgermeister Hermann Schölkmann. Die Gemeinde rechne mit etwa 130 000 bis 140 000 Euro Gesamtkosten, von denen die Landesnahverkehrsgesellschaft rund drei Viertel übernehmen würde, sollte sie dem Zuschussantrag zustimmen – womit Schölkmann fest rechnet. „Wir sind da guter Hoffnung.“ Den Rest der Kosten teile sich die Gemeinde mit der Samtgemeinde Papenteich. Ohne diese beiden Partner wäre der Park-and-Ride-Platz für die Gemeinde allein finanziell nicht zu wuppen gewesen.

Ist der Zuschuss gewährt, legt die Gemeinde los

„Sobald die Zuschussgewährung erfolgt, werden wir anfangen zu bauen“, sagt Schölkmann zum Zeitplan. Das Ingenieurbüro stehe in den Startlöchern. Er setzt darauf, dass die positive Post aus Hannover im Februar oder März eintreffen dürfte, das sei ein üblicher Zeitpunkt in solchen Fällen. Er hofft, dass der Park-and-Ride-Platz im Mai fertig ist.

Bessere Anbindung des neuen Bahnhofs auch an einen Bus?

Die Gemeinde will mit dem Park-and-Ride-Platz dazu beitragen, dass mehr Pendler vom Auto auf den Erixx umsteigen. Diskussionen über eine bessere Anbindung an das Busnetz – bislang gibt es am Bahnhof Rötgesbüttel keine Bushaltestelle – kamen im Laufe dieses Jahres in Gang. Interesse daran äußerte nicht nur die Gemeinde Rötgesbüttel in einer Infoveranstaltung im März, sondern auch die Nachbargemeinde Ribbesbüttel. Beide Kommunen arbeiten bei der Dorferneuerung zusammen.

Seit der Diskussion im März habe sich noch nichts getan, sagt der Rötgesbütteler Kreistagsabgeordnete Frank Schlimme. Die VLG habe – wohl der Corona-Krise geschuldet – noch keine Vorschläge vorgelegt, wie eine Busanbindung verwirklicht werden könnte. Doch die Rötgesbütteler und Ribbesbütteler werden laut Schlimme am Ball bleiben. Eine Busanbindung wäre aus ökologischen und Kapazitätsgründen sinnvoll, denn wenn Pendler aus umliegenden Orten alle mit dem Auto kämen, wäre der Park-and-Ride-Platz bald voll. „Man muss gucken, was man da machen kann.“

Von Dirk Reitmeister