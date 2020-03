Bechtsbüttel kommt seiner Ampel näher

Meine/Bechtsbüttel

Die Bechtsbütteler sind einer sichereren Querung ihrer Ortsdurchfahrt einen Schritt näher gekommen. Der Umwelt- und Planungsausschuss der Gemeinde Meine hat nun dem Rat für seine Sitzung am 26. März empfohlen, die Planung für den Bau einer Fußgängerampel in dem Ortsteil anzuschieben.

Damit hat sich die Gemeinde zu einer freiwilligen Leistung entschlossen, der sie eigentlich nicht nachkommen müsste. Doch dafür, dass das Land Niedersachsen als Eigentümerin der Ortsdurchfahrt hätte die Ampel bauen müssen, fehlte es an einem bestimmten Punkt, erläutert Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann im Gespräch mit der AZ. An der Zahl der Fahrzeuge auf der Straße lag es ihr zufolge nicht. Davon gibt es genug. Dagegen querten zu wenige Fußgänger die Straße, als dass eine Ampel rein nach den Vorgaben des Landes gerechtfertigt wäre.

Grünes Licht von der Landesbehörde

Zumindest habe die Landesbehörde für eine nach ersten Schätzungen wohl 30 000 Euro teure Eigeninitiative der Gemeinde grünes Licht gegeben. „Wir können mit den Planungen anfangen“, sagt Heinsohn-Buchmann. „Wir erhoffen uns mit der Ampel auch eine Verkehrsberuhigung.“ Bei jeder Bürgerinfo klagten Anwohner über zu hohe Geschwindigkeiten im Ort.

An der Hauptstraße nichts Neues

Noch nichts Neues habe sie dem Ausschuss über den Stand der Dinge beim Wunsch nach Tempo 30 auf der Hauptstraße in Meine berichten können, sagt Heinsohn-Buchmann mit Blick auf die Stellungnahme des Landkreises Gifhorn zu diversen Anträgen zu verkehrsrechtlichen Anordnungen. „Eine endgültige Entscheidung haben wir immer noch nicht.“

Kita-Neubau angeschoben

Dafür empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat ebenfalls, den Neubau einer Kindertagesstätte in Meine in Gang zu bringen. Er stimmte für den Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes. „Der Standort ist damit festgelegt.“ Ein erster Spatenstich steht aber noch in den Sternen. „Das dauert noch. Wir haben jetzt den ersten Schritt getan. Wir müssen jetzt die planerischen Voraussetzungen schaffen.“

Von Dirk Reitmeister